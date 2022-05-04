На Півдні росіяни гатять з артилерії, танків і РСЗВ вздовж всієї лінії зіткнення

Російські окупанти хочуть знищити фортифікаційне обладнання позицій українського війська на Півдні. Тому вони активно обстрілюють наших бійців з різної зброї.

Яка ситуація на Півдні України

На Південнобузькому напрямку зараз гаряче. Про це мовиться у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України станом на 6 годину ранку 4 травня.

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З чого стріляють росіяни:

артилерії,

реактивних систем залпового вогню,

танків.

Обстріли відбуваються вздовж всієї лінії зіткнення. Бойові дії також активізувалися у районі населеного пункту Томина Балка.

Додамо, що на Бесарабському напрямку ситуація залишається напруженою та контрольованою.

Успіхи українського війська на Півдні

Упродовж доби 3 травня наші захисники забезпечили контроль на території 4 населених пунктів біля адмінмежі Миколаївської та Херсонської областей. Мобільні протитанкові групи ліквідували 47 російських окупантів та 15 одиниць техніки. З неї:

8 одиниць автомобільної техніки;

2 безпілотники, які проводили розвідку;

2 зенітно-ракетних комплекси;

радіолокаційна станція та дизель-генератор.

Крім того, ЗСУ знищили 7 складів ворога, а також колону з боєприпасами та пально-мастильними матеріалами.

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До речі, російська 38-а мотострілецька бригада втратила близько 60% особового складу. Додамо, що мовиться і про загиблих, і про поранених.

Останні новини про війну в Україні

Президент США Джо Байден заявив, що українські військові багато в чому виставляють російських армійців дурнями. Тому ця війна стане стратегічною поразкою для Росії.

Надвечір 3 травня ворог запустив по Україні щонайменше 18 ракет з Каспійського регіону. Вони пошкодили цивільну інфраструктуру у Львові, Вінниці, Києві, Дніпропетровщині, Одещині, Кіровоградщині та Закарпатті.

На Запоріжжі окупанти почали масово шити форму ЗСУ. Ймовірно, вони готують нові провокації, щоб дискредитувати українських військових.

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