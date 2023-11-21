У багатьох областях – повітряна тривога: Повітряні сили попередили про небезпеку для Кременчука
21 листопада 2023, 12:34Читать новость на русском
У деяких регіонах вдень 21 листопада оголосили повітряну тривогу. Українців закликають перебувати в укриттях.
У Повітряних силах попереджали про загрозу повітряної атаки, пише 24 Канал. Вони о 10:44 сповістили про активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку.
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Кременчук повідомили про загрозу13:46 У Одеській області оголосили відбій повітряної загрози.13:25 Відбій повітряної загрози у Миколаївській та Херсонській областях. До слова, на Херсонщині тривогу оголосили ще о 9:10.13:01 У Київській та Чернігівській областях відбої.12:57 Відбій ракетної загрози у Дніпропетровській області.12:54 Миколаївська область – ракетна небезпека.12:52 у Черкаській, Полтавській та Кіровоградській областях повідомили про відбій повітряної тривоги.12:45 Київська та Чернігівська області – ракетна небезпека.12:31 Кременчук в укриття!12:31 Про повітряну загрозу сповістили одразу у декількох областях. Мовиться про Полтавську, Кіровоградську та Черкаську області.12:29 Одеська область – ракетна небезпека. У Одеській ОВА попросили жителів Білгород-Дністровського району перебувати в безпечних місцях до відбою повітряної тривоги!12:23 Дніпропетровська область – ракетна небезпека.
У частині України оголосили повітряну тривогу / Скриншот 24 Каналу
Вночі проти 21 листопада Росія атакувала Україну
- Ворог запустив по території нашої держави дрони-камікадзе типу "Шахед". Повітряні сили повідомляли про загрозу. Тривога тривала приблизно до 3 ночі, тоді почали оголошувати відбої.
- Ударні дрони рухались до Старокостянтинова Хмельницької області. Жителі могли чути вибухи. Згодом повідомили, що це була робота ППО. Про кількість та місце збиття ворожих повітряних цілей не повідомляють. На щастя, також немає інформації й про постраждалих чи руйнування.
- Також ворожі дрони збивали на Волині. Водночас деталей так само не розголошують. Відомо, що й у цьому регіоні обійшлося без постраждалих та руйнувань.