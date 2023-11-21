У багатьох областях – повітряна тривога: Повітряні сили попередили про небезпеку для Кременчука

У деяких регіонах вдень 21 листопада оголосили повітряну тривогу. Українців закликають перебувати в укриттях.

У Повітряних силах попереджали про загрозу повітряної атаки, пише 24 Канал. Вони о 10:44 сповістили про активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку.

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Кременчук повідомили про загрозу

У Одеській області оголосили відбій повітряної загрози.Відбій повітряної загрози у Миколаївській та Херсонській областях. До слова, на Херсонщині тривогу оголосили ще о 9:10.У Київській та Чернігівській областях відбої.Відбій ракетної загрози у Дніпропетровській області.Миколаївська область – ракетна небезпека.у Черкаській, Полтавській та Кіровоградській областях повідомили про відбій повітряної тривоги.Київська та Чернігівська області – ракетна небезпека.Кременчук в укриття!Про повітряну загрозу сповістили одразу у декількох областях. Мовиться про Полтавську, Кіровоградську та Черкаську області.Одеська область – ракетна небезпека. У Одеській ОВА попросили жителів Білгород-Дністровського району перебувати в безпечних місцях до відбою повітряної тривоги!Дніпропетровська область – ракетна небезпека.



У частині України оголосили повітряну тривогу / Скриншот 24 Каналу

Вночі проти 21 листопада Росія атакувала Україну