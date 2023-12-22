На Півдні українські захисники знищили одразу 3 ворожі бомбардувальники Су-34

Українські захисники знищили 3 російські бомбардувальники Су-34 на Півдні. Усі ворожі борти збили близько опівдня.

Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук. Він також додав, що на одному зі збитих "Шахедів" українські захисники знайшли "послання" від росіян. Олещук додав, що з радістю "відповів" на побажання окупантів і передав їм свою "відповідь", повідомляє 24 Канал.

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Сьогодні, опівдні, на Південному напрямку – мінус три російські винищувача-бомбардувальника Су-34! Вічного польоту "братья",

– написав Олещук.



Українські захисники збили 3 російських винищувачі / Інфографіка Повітряних сил

Олещук також подякував українським захисникам за влучну бойову роботу.

Що відомо про винищувачі Су-34 Су-34 сконструйований для здійснення точних ракетно-бомбових ударів по наземних цілях противника в оперативній і тактичній глибині, а також для ураження повітряних цілей противника. Винищувач-бомбардувальник Су-34 у Росії називають "новітньою розробкою", щоправда, створили його ще за часів СРСР, а перший політ на ньому здійснили ще у 1990 році. Втім, серійне виробництво Су-34 Росія налагодила лише у 2014 році. Під час повномасштабного вторгнення окупанти почали застосовувати ці винищувачі для завдання авіаційних ударів керованими та фугасними авіабомбами.

До слова, днями раніше росіяни самі ж збили свій літак. Мовиться про штурмовик Су-25. Як повідомив Олещук, українські захисники лише сказали спасибі російським зенітникам, які збили свій же борт.

Біля Зміїного збили Су-24М

Біля острова Зміїний 5 грудня українські захисники збили російський бомбардувальник Су-24М. Як повідомив Микола Олещук, борт, який був під прикриттям винищувача Су-30СМ, намагався завдати ракетно-бомбового удару по півдню Одещини.

Завдяки успішно проведеній операції повітряного командування "Південь", український зенітний ракетний підрозділ відправив російську "сушку" услід за "русскім воєнним кораблем",

– іронічно прокоментував втрату росіян Олещук.