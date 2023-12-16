На Півдні вночі Сили оборони знищили 12 "Шахедів": чи були влучання
Джерело:Сили оборони Півдня України
Російські загарбники вночі 16 грудня обстріляли Україну безпілотними літальними апаратами типу "Шахед". Від обстрілів також потерпав і Південь нашої держави.
Загалом, за попередніми даними, ворог запустив по південних областях 12 "Шахедів". Їх збила наша протиповітряна оборона.
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"Шахедами" атакували Південь України
У Силах оборони Півдня України розповіли, що під час нічної атаки росіяни спрямували свої ударні БпЛА типу "Шахед" зі східного узбережжя Азовського моря. Зокрема, російські повітряні цілі знищили у небі над Херсонською, Миколаївською та Вінницькою областями.
Влучань не допущено. Але уламками збитих БпЛА пошкоджено адмінбудівлю і медичний заклад в Херсонському районі,
– написали військові.
Сили оборони Півдня України також зазначили, що там виникла пожежа, яку вогнеборці оперативно ліквідували. За попередніми даними, інформації про постраждалих – не надходило.
Прокоментував нічні обстріли й очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім. Він наголосив, що в ніч на 16 грудня сили та засоби протиповітряної оборони на Миколаївщині знищили два ворожі БпЛА типу "Шахед".
Водночас, за словами очільника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, в області було знищено 3 російські безпілотні літальні апарати. Однак він наголосив, що російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, а також адмінбудівлю та медичну установу у Херсонському районі.
Росія знову атакувала Україну безпілотниками
- У Повітряних силах розповіли, що російська армія вночі 16 грудня запустила по Україні 31 безпілотних літальних апаратів типу "Шахед". Зрештою нашій протиповітряній обороні вдалося збити 30 ворожих повітряних цілей.
- Військові зазначили, що ворог цієї ночі атакував "Шахедами" з трьох напрямків – Приморсько-Ахтарськ, Сеща та Курськ. До знищення дронів-камікадзе залучали мобільні вогневі групи та інші підрозділи Сил оборони.
- Командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв розповів, що на Півночі України знищили 14 російських "Шахедів". З них 8 "приземлили" мобільні вогневі групи.