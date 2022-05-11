На Півдні зберігається висока імовірність ракетних ударів з моря й атак стратегічною авіацією
Джерело:Оперативне командування "Південь"
Російські окупанти активно використовують кораблі та стратегічні бомбардувальники для ракетних обстрілів України. При цьому під час таких атак страждають як південні регіони, які мають вихід до моря, так і інші міста.
Росія тримає як мінімум шість кораблів та два підводних човни з крилатими ракетами, з яких завдає ударів по Україні. Ці кораблі вона тримає в акваторії Чорного моря. При цьому на них близько півсотні крилатих ракет.
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Відтак ситуація в зоні відповідальності оперативного командування "Південь" залишається стабільно напруженою.
"Корабельне угруповання ворога продовжує контролювати північно-західну частину Чорного моря, блокувати судноплавство та погрожувати ракетними ударами з моря. Також високою залишається імовірність атак стратегічною авіацією", – зазначили військові.
Одещина під постійним ракетним ударом
Саме на Одеській області зосередив свої зусилля ворог завданням ракетних ударів. Зокрема, 7-го травня росіяни випустили по регіону 10 ракет. Протягом 8-го травня окупанти атакували Одещину 9 разів.
Обстріли продовжилися і 9-го травня. Окупанти завдали удару по Одесі сімома ракетами з допомогою авіації. Тоді як мінімум одна людина загинула. А ракети влучили у торговий центр та складське приміщення, через що виникла чимала пожежа.
Ввечері 9 травня росіяни випустили по Одесі три ракети "Кинджал" та пошкодили 5 будівель. Також дві людини постраждали.
11 травня був зафіксований черговий ракетний удар по Одещині. На щастя ракету, яку випустили з літака, було збито над Чорним морем.
Лише один залізничний міст через Дністровський лиман чотири рази піддавався ракетним ударам. Перший удар крилатою ракетою було завдано 26 квітня. Тоді й пошкодили залізничну колію. Два наступні ракетні удари окупанти завдали в один день – 2 травня. Четвертий удар – 10 травня. Саме цей міст сполучає Білгород-Дністровський та південь Одеської області з рештою території.
Через постійні обстріли нормальна робота портів на узбережжі Чорного моря майже неможлива. Окрім блокування російськими військовими кораблями, в морі чимало мін. При цьому частина з них вже зірвалася з якорів, і їх виявляли на пляжах.