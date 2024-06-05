На Півдні знищили два ворожі ракетні комплекси "Панцир"

ЗСУ продовжують перетворювати російську техніку на металобрухт. Зокрема, 5 червня росіяни недорахувалися двох ракетних комплексів "Панцир".

Нагадаємо, що вчора, 4 червня, ЗСУ вдарили по С-300 на російській території. Варто зазначити, що саме з таких комплексів активно обстрілюють Харків та Харківську область.

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Що відомо про знищення двох "Панцирів"

Начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук удень 5 червня повідомив, що російські війська втратили 2 "Панцирі" на Півдні.

Мінус 2 "Панцирі" на нашому напрямку. Туди ж і командний пункт та пункт управління дронами,

– написав він.

Втім, наразі більше детальної інформації він не повідомив.