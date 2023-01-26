На Півдні – знову лунала тривога: були пуски ракет з Чорного моря
На Півдні України знову лунала повітряна тривога. Людей закликали негайно пройти в укриття.
Адже ворог атакував південні області. Повітряна тривога почалась орієнтовно о 13:50 26 січня. Відбої пролунали об 14:30.
До теми По всій Україні лунала повітряна тривога: були пуски ракет
Де вдруге за день пролунали тривоги
Повітряна тривога пролунала в південних областях:
- Одеській;
- Миколаївській;
- та Херсонській.
Також тривога з 11 грудня 2022 року триває на території тимчасово окупованого Криму, а з 4 квітня – у Луганській області.
На Миколаївщині пролунали вибухи
Глава Миколаївської ОВА Віталій Кім орієнтовно о 13:56 26 січня заявив, що в Миколаївській області ракети. Тому посадовець закликав людей не ігнорувати повітряну тривогу.
За даними ЗМІ, орієнтовно о 14:01 в Миколаївській області пролунали вибухи. У monitor повідомили, що був запуск ракет з акваторії Чорного моря. Згодом повідомили, що у Миколаївській та Одеській області спрацювала ППО.
Після відбоїв Віталій Кім уточнив, що станом на 14:31 небо над Миколаївщиною чисте.
Масована ракетна атака 26 січня: коротко
- Вранці 26 січня на всій території України пролунала повітряна тривога. Згодом повідомили про роботу ППО у Київській, Вінницькій, Одеській, Миколаївській та Дніпропетровській області.
- Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що Росія випустила 55 ракет по Україні. З них 47 вдалось збити нашій протиповітряні й обороні.
- В Одеській області ворог пошкодив 2 об'єкти критичної енергетичної інфраструктури. Саме тому в області декілька днів діятимуть екстрені відключення світла.
- Ба більше, внаслідок пошкоджень у Києві, на Київщині та Дніпропетровщині продовжують діяти екстрені відключення світла. Енергетики працюють над тим, щоб ці регіони повернулись до стабілізаційних відключень.