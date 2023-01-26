На Півдні – знову лунала тривога: були пуски ракет з Чорного моря

На Півдні України знову лунала повітряна тривога. Людей закликали негайно пройти в укриття.

Адже ворог атакував південні області. Повітряна тривога почалась орієнтовно о 13:50 26 січня. Відбої пролунали об 14:30.

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Де вдруге за день пролунали тривоги

Повітряна тривога пролунала в південних областях:

Одеській;

Миколаївській;

та Херсонській.

Також тривога з 11 грудня 2022 року триває на території тимчасово окупованого Криму, а з 4 квітня – у Луганській області.

На Миколаївщині пролунали вибухи

Глава Миколаївської ОВА Віталій Кім орієнтовно о 13:56 26 січня заявив, що в Миколаївській області ракети. Тому посадовець закликав людей не ігнорувати повітряну тривогу.

За даними ЗМІ, орієнтовно о 14:01 в Миколаївській області пролунали вибухи. У monitor повідомили, що був запуск ракет з акваторії Чорного моря. Згодом повідомили, що у Миколаївській та Одеській області спрацювала ППО.

Після відбоїв Віталій Кім уточнив, що станом на 14:31 небо над Миколаївщиною чисте.

Масована ракетна атака 26 січня: коротко