На Півдні ЗСУ знищили майже два десятки окупантів і чимало техніки

Українські військові докладають потужних зусиль, щоб вигнати російських окупантів з нашої землі. Частина ворожих бійців повертається додому "двосотими".

За добу 7 червня Збройні Сили України завдали окупантам нових втрат на Півдні. Зокрема, атакували росіян ракетно-артилерійські підрозділи.

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Втрати ворожої армії на Півдні України склали

19 бійців особового складу;

9 одиниць бойової броньованої техніки.

Крім того, на Миколаївщині українські зенітно-ракетні підрозділи знищили російський дрон, який проводив повітряну розвідку. Ворожа авіація намагалася визначити місця для майбутніх ударів.

Зауважимо, росіяни зазнають в Україні колосальних втрат. Лише за минулу добу наші воїни ліквідували 140 ворожих бійців, 3 танки, 13 бойових броньованих машин, 9 артилерійських систем, 6 реактивних систем залпового вогню, гелікоптер, 6 дронів та автомобільну техніку. Загальні втрати російської армії за весь час війни становлять:

танків – 1 393 одиниці,

бойових броньованих машин – 3 429 одиниць,

артилерійських систем – 703 одиниці,

РСЗВ – 213 одиниць,

засоби ППО – 96 одиниць,

літаків – 212 одиниць,

гелікоптерів – 178 одиниць,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 559 одиниць,

крилаті ракети – 125 одиниць,

кораблі /катери – 13 одиниць,

автомобільна техніка та автоцистерни – 2 406 одиниць,

спеціальна техніка – 53 одиниці.

7 червня найбільше окупантів та їхньої техніки ЗСУ знищили на Слов'янському напрямку.

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44 окрема артилерійська бригада імені гетьмана Данила Апостола спільно з аеророзвідкою 81 окремої аеромобільної бригади знищили склад з російськими боєприпасами у Запорізькій області, а також знешкодили ворожі реактивні системи залпового вогню "Град".

ЗСУ ліквідували російського начальника штабу 336 бригади морської піхоти балтійського флоту – полковника Руслана Ширіна.

На Донбасі впродовж 6 червня Об'єднані сили відбили 11 ворожих атак. Крім того, наші воїни знищили 3 склади з російськими боєприпасами.

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