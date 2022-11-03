США роздумують, як перешкодити Північній Кореї передавати зброю Росії, – Держдеп

КНДР могла таємно надавати зброю російським окупантам для війни проти України. На це відреагували у США.

Представник Держдепу США Нед Прайс повідомив, що США шукатимуть способи, щоб перешкодити Північній Кореї, яка допомагає Росії.

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"Сполучені Штати розглянуть додаткові інструменти та повноваження, які можуть бути використані для протидії військовій допомозі Північної Кореї для Росії", – заявив Прайс.

Що КНДР могла надати Росії

Північна Корея намагається приховати від світу свою підтримку російських окупантів. Країна могла надати для вбивства українців значну кількість артилерійських снарядів. Пхеньян вдає, що зброю постачають до країн Близького Сходу.

Координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі зазначив, що КНДР у ще вересні заперечувала причетність до постачання боєприпасів. Однак дані розвідки це спростовують.

Наша інформація вказує на те, що КНДР таємно забезпечує війну Росії в Україні значною кількістю артилерійських снарядів, приховуючи при цьому реальне місце призначення постачання, – заявив Кірбі.

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