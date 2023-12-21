Братимуть кількістю: які небезпеки від боєприпасів, які КНДР передала Росії

У США повідомили, що Північна Корея передала Росії понад тисячу контейнерів з боєприпасами. Переміщення контейнерів на вантажних суднах було видно через супутникові знімки.

Своєю чергою КНДР також очікує від країни-агресорки задоволення певних потреб. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, генерал-лейтенант, засновник БФ "Закриємо небо України" Ігор Романенко, додавши, що мовиться про зброю та кошти.

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Що натомість може отримати КНДР

Для Північної Кореї можуть бути вигідними ракети, бронетехніка, винищувачі. Крім цього, країні потрібні кошти, бо у громадян скрутне становище, а народ практично голодує. Ймовірно, Росії також допомагає Китай, але робить це приховано, а КНДР – майже відкрито.

Попри те, що у них старі боєприпаси відповідної якості, але росіяни люблять кількість. Вони користуються тим, що є ресурсною державою, тому там де можуть, намагаються брати кількістю,

– зауважив Ігор Романенко.

Щодо бронетехніки, то окупантам не вдається знайти її у потрібних об'ємах, тому вони приводять у боєготовність радянські зразки. Але якщо їх буде багато, то з цим потенціалом змушені будуть боротися наші Збройні Сили. У росіян такий підхід і його варто враховувати.

Наскільки якісні такі снаряди

Зважаючи на велику кількість цих боєприпасів, вони у будь-якому разі матимуть свій вплив. Навіть якщо зі 100 боєприпасів, не спрацює 10, то 90 все-таки виконають завдання. Частина снарядів справді неякісна, потенціал 152 калібру менший, ніж 155-го, але з урахуванням кількості – це потужні можливості, які застосовують росіяни.

"Наші захисники на фронті це відчувають. Тому завдання України забезпечити їх необхідною кількістю боєприпасів для боротьби з такою ресурсною державою та її збройними силами", – підкреслив Романенко.

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