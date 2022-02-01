Північна Корея запустила ракету найбільшої дальності за 5 років – і похизувалася фото з космосу

1 лютого 2022 , 04:30

Джерело:

BBC

Північна Корея заявила про успішне випробування балістичної ракети Hwasong-12. Тут важливо, що ракет такої дальності польоту північнокорейці не запускали з 2017.

А проте Hwasong-12 здатні нести ядерний заряд та долітати до території Сполучених Штатів Америки. KCNA, державне інформагентство КНДР, опублікувало фото події.

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КНДР похизувалася фото запуску балістичної ракети найбільшої дальності за минулі 5 років

Північна Корея опублікувала фотографії після успішного випробування балістичної ракети Hwasong-12. Примітно, що це вже сьомий запуск у 2022. Тобто, минулий січень став найнапруженішим за всю історію ракетної програми КНДР.

На фото держінформагенства KCNA показані начебто зображення, зроблені у космосі камерою, розташованою на боєголовці ракети.


Hwasong-12 може загрожувати США та іншим країнам і нести ядерний заряд / Фото KCNA

Зауважте: північнокорейці заперечують агресивні наміри. Навіть ці випробування, мовляв, проводили тільки у внутрішніх водах та під великим кутом, щоб ракета навіть випадково не пролетіла над іншими країнами.

Та й за таких умов, додамо, ракета пролетіла 800 кілометрів вглиб моря (а здатна летіти на 4500) й на 2000 кілометрів угору. З 2017 року настільки потужних ракет середньої й великої дальності Північна Корея не запускала.

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Автор: Олесь Друкач