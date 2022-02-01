Північна Корея запустила ракету найбільшої дальності за 5 років – і похизувалася фото з космосу
Джерело:BBC
Північна Корея заявила про успішне випробування балістичної ракети Hwasong-12. Тут важливо, що ракет такої дальності польоту північнокорейці не запускали з 2017.
А проте Hwasong-12 здатні нести ядерний заряд та долітати до території Сполучених Штатів Америки. KCNA, державне інформагентство КНДР, опублікувало фото події.
До теми Через запуск КНДР балістичної ракети: Японія привела армію в підвищену готовність
КНДР похизувалася фото запуску балістичної ракети найбільшої дальності за минулі 5 років
Північна Корея опублікувала фотографії після успішного випробування балістичної ракети Hwasong-12. Примітно, що це вже сьомий запуск у 2022. Тобто, минулий січень став найнапруженішим за всю історію ракетної програми КНДР.
На фото держінформагенства KCNA показані начебто зображення, зроблені у космосі камерою, розташованою на боєголовці ракети.
Hwasong-12 може загрожувати США та іншим країнам і нести ядерний заряд / Фото KCNA
Та й за таких умов, додамо, ракета пролетіла 800 кілометрів вглиб моря (а здатна летіти на 4500) й на 2000 кілометрів угору. З 2017 року настільки потужних ракет середньої й великої дальності Північна Корея не запускала.
Коротко про січневу ракетну активність північної Кореї
- 31 січня КНДР підтвердила запуск ракети з ядерним зарядом, яка може долетіти до США.
- 11 січня у Північній Кореї заявили про успішні випробування гіперзвукової ракети.
- А 5 січня з'явилась інформація, що КНДР напередодні свят також випробовувала гіперзвукову зброю.
Ракетна програма КНДР набирає оберти: про це та не тільки – дивіться відео