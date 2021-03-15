У Північній Кореї відмовляються спілкуватися з адміністрацією Байдена, – ЗМІ

Адміністрація президента США Джо Байдена намагається налагодити контакт з владою Північної Кореї. Однак у КНДР ігнорують всі запити, що надходять з Білого Дому.

Спроби Сполучених Штатів зв'язатися з Північною Кореєю розпочалися ще в лютому 2021 року. Про це повідомило CNN з посиланням на власні джерела.

Зверніть увагу Трамп пропонував Кім Чен Ину "підкинути" його в КНДР власним літаком, – ЗМІ

Вашингтон нібито намагався вийти на контакт з КНДР через низку дипломатичних каналів. Зокрема й тих, які перебувають у Нью-Йорку.

На сьогодні ми не отримали жодної відповіді від Пхеньяна. Вже протягом року між США та Північною Кореєю немає активного діалогу, попри усі спроби Білого Дому,

– повідомив співбесідник CNN.

Посадовець також відзначив у коментарі виданню, що адміністрація Байдена проводить переоцінку відносин з КНДР.

Зокрема, Америка вивчає різні варіанти відповіді на загрозу, яку представляє Північна Корея для світу.

Що відомо про відносини США та Північної Кореї