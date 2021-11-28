"Північний потік-2" можуть запустити без сертифікації: ЗМІ назвали умову

Російський газопровід "Північний потік-2" Кремль може запустити, не дочекавшись відповідної сертифікації. Зокрема це можливо за умови сплати мільйонного штрафу, проте навіть це може бути вигідно Росії.

Мовиться про потрібну сертифікацію від німецького Федерального мережного агентства. Про це повідомила німецька газета, згадавши подібні прецеденти, які відбувались раніше.

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Росія може запустити "ПП-2" без сертифікації та з мільйонним штрафом

Німецьке видання написало, що газопровід "Північний потік-2" в теорії можуть запустити й без сертифікації Федеральним мережним агентством.

Так підприємству загрожуватиме одноразовий штраф у сумі до 1 мільйона євро, що небагато в порівнянні з інвестиціями в будівництво, які становили щонайменше 10 мільярдів євро,

– повідомило видання.

Зокрема саме так відбувався запуск газопроводу NEL, що є сухопутним відгалуженням "Північного потоку" та EGL 401.

"У світлі високих цін на газ, які зростають, підприємству може бути вигідно швидко запустити газопровід. Тоді "Газпром" принаймні заощадить транзитні внески за прохід газу через Україну", – мовиться у повідомленні.

Проте там також зазначили, що між згаданими газопроводами та "Північним потоком-2" "немає нічого спільного".

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