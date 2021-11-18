"Північний потік-2" потрібно зупинити, – прем'єр Польщі

Польський прем'єр Матеуш Моравецький закликав Німеччину зупинити процедуру запуску газопроводу "Північний потік-2", якщо вона хоче "працювати на світ". Він також припустив, що Олександр Лукашенко й Володимир Путін дестабілізують Захід, аби відвернути увагу від нових атак в Україні.

Питання "Північного потоку-2" та дії очільника Кремля та самопроголошеного президента Білорусі прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький прокоментував в інтерв'ю виданню.

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Моравецький про необхідність зупинити "Північний потік -2"

Прем'єр Польщі говорив про введення газопроводу в експлуатацію у контексті боротьби Польщі з мігрантами на кордоні Євросоюзу. Він повідомив, що вже незабаром спілкуватиметься з новим німецьким канцлером Олафом Шольцем.

Я скажу йому: ми захищаємо кордон ЄС у Польщі. Працюймо разом в ім'я світу і не даваймо Путіну додаткових грошей у вигляді платежів за енергію, щоб він міг озброюватися,

– заявив Моравецький.

На уточнювальне запитання журналіста про те, що саме глава польського уряду скаже німецькому колезі щодо газопроводу, той відповів: "Треба зупинити "Північний потік-2".

Глава уряду також припустив, що Лукашенко та Путін спеціально дестабілізують Захід, аби відвернути увагу від нових військових атак, які "Путін готує в Україні".

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