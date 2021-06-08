США можуть переглянути скасування санкцій проти "Північного потоку-2"

Ентоні Блінкен заявив, що рішення про скасування санкцій проти "Північного потоку-2" можуть переглянути. Цього разу під обмеження потраплять компанія-оператор Nord Stream 2 AG та її очільник Маттіас Варніг.

Про це державний секретар Сполучених Штатів повідомив під час слухань у комітеті зі закордонних справ Палати представників Конгресу.

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Ми випустили рішення про виключення з санкцій для Nord Stream 2 AG і її гендиректора у зв'язку з питанням національної безпеки. Це рішення може бути переглянуте,

– сказав він.

Водночас Ентоні Блінкен зазначив, що завершення будівництва трубопроводу – "доконаний факт" і додав, що США і Німеччина обговорюють можливе відшкодування для України втрати транзитних платежів.

Санкції США проти "Північного потоку-2": коротко

Нещодавно Вашингтон призупинив санкції проти "Північного потоку-2". Вони тривалий час блокували будівництво газопроводу.

Джо Байден вважає санкції контрпродуктивними, адже газопровід побудований вже на 95%. Ба більше, вони начебто руйнують стосунки з Європою.

Втім, США таки видали новий список санкцій і включили туди російські судна та компанії, пов'язані з "Північним потоком-2".

Росія будує свій газопровід в обхід України до Європи з 2015 року. Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, якщо "Північний потік-2" добудують, то наша держава щороку втрачатиме 1,5 мільярда доларів

До теми У Конгресі США вимагають негайних санкцій проти "Північного потоку-2"