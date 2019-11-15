"Північний потік-2" проти української ГТС: хто виграє у газовій війні?

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук привітав імплементацію німецьким парламентом Газової директиви Європейського Союзу.

У той же час німецькі медіа – зокрема, авторитетна ділова газета Handelsblatt, стверджують, що поправки, які були ухвалені бундестагом, навпаки, спрощують закінчення будівництва і роботу газопроводу "Північний потік-2".

Про поправку: Росія не матиме повного контролю над "Північним потоком-2"

Хто ж правий у цих взаємовиключних оцінках?

Диявол, як це зазвичай і буває в енергетичних питаннях, ховається в деталях. Після спроби німецьких парламентарів внести в законодавство уточнення, які фактично дезавуювали б підпадання "Північного потоку-2" під нові директиви ЄС, в Берлін вирушила представницька українська делегація. Вона і отримала запевнення, що ніяких винятків для газопроводів, які вводяться в дію вже після дати, зазначеної в Енергетичній хартії, робитися не буде. І це насправді так, прихильність до дат у німецькому законодавстві збережено. Однак уряд країни отримав право робити конкретні винятки для газопроводів в тому випадку, якщо це відповідає інтересам Німеччини і не порушує енергетичної конкуренції в Європі.

Український інтерес полягає в тому, щоб "Північний потік-2" не був заповнений російським газом повністю, щоб зберігався не вибір, а необхідність транзиту по українській ГТС. Російський інтерес – щоб такої можливості не було. Німецьке рішення не виключає можливості стовідсоткової заповненості "Північного потоку-2" російським газом в разі, якщо таким буде рішення уряду ФРН і згода Єврокомісії.

Якби німецьких поправок до Хартії не було б, можна було б говорити про успіх. Зараз залишається тільки констатувати, що ми ледь уникли поразки. Втім, перша, найбільш небезпечна для України редакція німецьких змін до Енергетичної хартії, не витримувала ніякої критики і була б забракована Єврокомісією. А ось нинішні зміни дозволяють прихильникам "Північного потоку-2" розраховувати, що німецький уряд зробить виняток для трубопроводу і відстоїть свою позицію перед Єврокомісією. Український уряд, в свою чергу, сподівається, що виключення зроблено не буде. Однак гра навколо майбутнього "Північного потоку-2" і української ГТС тільки починається – і немає ніяких гарантій, що Україна виявиться переможцем в цій грі.

Автор: Віталій Портников

Джерело: Еспресо

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