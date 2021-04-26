Північно-Кримський канал переходить в підпорядкування Мінагрополітики

Очільник Мінагрополітики Роман Лещенко розповів, що Північно-Кримський канал переходить в підпорядкування відомства. Проте його використовуватимуть тільки для Херсонщини, а не для окупованого Криму.

У Міністерстві аграрної політики та продовольства України 26 квітня розповіли, що Північно-Кримський канал переходить у власність відомства. Про це розповів його глава Роман Лещенко.

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Перехід Північно-Кримського каналу

"Північно-Кримський канал, який до 2014 року забезпечував Крим прісною водою, наразі використовується лише для зрошення і забезпечення водою аграріїв Херсонщини. Що стосується Криму, то наголошу, що відновлення водопостачання до Криму не буде і подібних переговорів із представниками Росії не велося ні зі сторони Мінагрополітики, ані Міндовкілля", – сказав Лещенко.

Він також розповів, що останнім часом ЗМІ поширюють неправдиву інформацію, що Держводагенство переходить під порядкування Держрибагенству. І, мовляв, останні ведуть активні переговори із Росією щодо постачання прісної води в Крим.

Хочу запевнити, що Північно-Кримський канал переходить у підпорядкування Мінагрополітики і це зумовлено реалізацією Національного пілотного проєкту зрошення та меліорації,

– додав міністр.

Основним завданням цього року Лещенко вважає запуск пілотних проєктів у Херсонській, Одеській та Миколаївській областях.

Що відомо про Національний пілотний проєкт зрошення та меліорації?

Про запуск проєкту Національного проєкту зрошення та меліорації міністр Роман Лещенко повідомляв на початку березня. За словами міністра, основним "у короткостроковій перспективі треба забезпечити вчасну подачу води для поливу в 2021 році, зокрема й шляхом формування об'єктивних тарифів на воду для водокористувачів".

"Мінагро бере на себе лідерство в цій реформі та забезпечення її інституційної, законодавчої та фінансової основи" – підсумував міністр.

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