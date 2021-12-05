"Північному потоку-2" настане кінець, якщо Путін нападе на Україну, – лідер ЄНП

Глава фракції "Європейської народної партії" розповів, у якому разі скандальному газопроводу "Північний потік-2" настане кінець. Це, на думку Манфреда Вебера, станеться у разі нападу Росії на Україну.

Німецький уряд має чітко визначити свою позицію, – Вебер

Новий німецький уряд має чітко визначити свою позицію щодо російського "Північного потоку-2". Про це глава ЄНП заявив у інтерв'ю.

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Якщо Путін пустить в хід зброю, то газопроводу" Північний потік-2" – кінець. Введення в експлуатацію буде виключене. Цю ціну майбутній уряд Німеччини має чітко позначити,

– наголосив політик.

Він наголосив, що ситуація із загрозою вторгнення Росії до України є перевіркою для НАТО і всієї західної спільноти.

"Важливо, щоб НАТО дало зрозуміти, що Росія заплатить високу ціну, якщо зробить щось проти України", – додав Вебер.

Що відомо про загрозу вторгнення Росії

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