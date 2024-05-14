"Буферна зона" чи просування вглиб: в ISW назвали мету Росії на півночі Харківщини

Аналітики розповіли, що росіяни продовжують тактично значущі наступи на Північ та Північний Схід від Харкова. Аналітики пояснюють, навіщо окупанти вдаються до таких дій.

У Генштабі ЗСУ ввечері 13 травня запевнили, що українські захисники прочісують міську забудову Вовчанська. Аналітики розповіли, яка ситуація в селах.

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Що кажуть в ISW про наступ росіян

Аналітики американського Інституту вивчення війни написали, що російські війська, схоже, наразі надають пріоритет швидкому створенню "буферної зони" вздовж кордону, а не створенню умов для глибшого проникнення в північну частину Харківської області.

В ISW проаналізували геолокаційні кадри та пояснили, що вони показують:

13 травня ворог просунувся в Глибоке (на північ від Липців) та на південний захід від Олійникового;

12 травня – російські війська захопили Вовчанський м'ясокомбінат на півночі Вовчанська.

Відносно швидкі темпи просування російських військ у Вовчанську та повідомлення про руйнування декількох мостів через ключові водні артерії в межах населеного пункту свідчать про те, що російські війська надають перевагу створенню "буферної зони", а не більш глибокому проникненню, як раніше оцінював ISW,

– пояснили аналітики.

Також вони додали, що наразі немає заяв або підтверджень того, що російські війська перейшли на південний (лівий) берег річки Вовча у Вовчанську або його найближчих околицях.

Окрім того, підрозділи армії Росії здебільшого націлюються на мости, які їм потрібно буде перетнути й забезпечити стабільну логістику через річку Вовча для наступальних операцій углиб північної частини Харківської області. Окрім того, в ISW написали, що:

росіяни розміщують у цьому районі бронетехніку,

російські джерела пишуть, що окупанти здійснили механізовану атаку невстановленою кількістю танків на Вовчанськ у ніч на 12 травня,

вороги продовжували бронетехнічні атаки протягом дня 13 травня.

"Розгортання бронетехніки в цьому районі свідчить про те, що російські війська прагнуть досягти швидких успіхів, проте, схоже, вони не встановлюють умов, щоб такі успіхи були на південному боці річки Вовча та глибше в північну частину Харківської області. Це свідчить про те, що російські війська, ймовірно, намагаються створити обіцяну "буферну зону" в прикордонній зоні замість того, щоб глибше проникати в Харківську область чи Харків", – кажуть фахівці.

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Коротко про ситуацію на Харківщині