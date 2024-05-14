"Буферна зона" чи просування вглиб: в ISW назвали мету Росії на півночі Харківщини
Джерело:ISW
Аналітики розповіли, що росіяни продовжують тактично значущі наступи на Північ та Північний Схід від Харкова. Аналітики пояснюють, навіщо окупанти вдаються до таких дій.
У Генштабі ЗСУ ввечері 13 травня запевнили, що українські захисники прочісують міську забудову Вовчанська. Аналітики розповіли, яка ситуація в селах.
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Що кажуть в ISW про наступ росіян
Аналітики американського Інституту вивчення війни написали, що російські війська, схоже, наразі надають пріоритет швидкому створенню "буферної зони" вздовж кордону, а не створенню умов для глибшого проникнення в північну частину Харківської області.
В ISW проаналізували геолокаційні кадри та пояснили, що вони показують:
- 13 травня ворог просунувся в Глибоке (на північ від Липців) та на південний захід від Олійникового;
- 12 травня – російські війська захопили Вовчанський м'ясокомбінат на півночі Вовчанська.
Відносно швидкі темпи просування російських військ у Вовчанську та повідомлення про руйнування декількох мостів через ключові водні артерії в межах населеного пункту свідчать про те, що російські війська надають перевагу створенню "буферної зони", а не більш глибокому проникненню, як раніше оцінював ISW,
– пояснили аналітики.
Також вони додали, що наразі немає заяв або підтверджень того, що російські війська перейшли на південний (лівий) берег річки Вовча у Вовчанську або його найближчих околицях.
Окрім того, підрозділи армії Росії здебільшого націлюються на мости, які їм потрібно буде перетнути й забезпечити стабільну логістику через річку Вовча для наступальних операцій углиб північної частини Харківської області. Окрім того, в ISW написали, що:
- росіяни розміщують у цьому районі бронетехніку,
- російські джерела пишуть, що окупанти здійснили механізовану атаку невстановленою кількістю танків на Вовчанськ у ніч на 12 травня,
- вороги продовжували бронетехнічні атаки протягом дня 13 травня.
"Розгортання бронетехніки в цьому районі свідчить про те, що російські війська прагнуть досягти швидких успіхів, проте, схоже, вони не встановлюють умов, щоб такі успіхи були на південному боці річки Вовча та глибше в північну частину Харківської області. Це свідчить про те, що російські війська, ймовірно, намагаються створити обіцяну "буферну зону" в прикордонній зоні замість того, щоб глибше проникати в Харківську область чи Харків", – кажуть фахівці.
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Коротко про ситуацію на Харківщині
- Фахівці DeepState повідомили, що станом на ранок 13 травня Росія просунулась біля Вовчанська, в Глибокому, біля Ягідного, південніше Первомайського, в Красногорівці, біля Старомайорського та Вербового. Противник окупував Лук'янці. Також уточнили ситуацію щодо Зеленого, де довгий час не було зв'язку і вважалося, що ворог захопив село.
- Командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92 окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка Юрій Федоренко розповів, що ворог почав наступ на Харківську область тільки для того, щоб розконцентрувати українські сили та техніку на потрібних їм напрямках. Натомість для ворогів пріоритетна ціль – захоплення Донецької та Луганської областей.
- Аналітики ISW пояснювали, що росіянам, ймовірно, буде важко захопити місто Харків, якщо вони прагнуть це зробити. Згодом аналітики зазначали, що російський плацдарм у Вовчанську мало допомагає російським зусиллям просунутися до Харкова, хоча російські сили можуть припустити, що плацдарм у цьому населеному пункті міг би дозволити їм почати наступальні операції в напрямку Великого Бурлука, помітного населеного пункту в тилу українського угруповання на Куп'янському напрямку. Детальніше про це читайте за посиланням.