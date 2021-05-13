На півночі Ізраїлю вперше пролунали сирени, які попереджають про обстріли

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Сирени, які попереджають про ракетні обстріли, прозвучали в населених пунктах, що на півночі Ізраїлю. Це вперше з початку операції "Страж стін".

Джерело:

Newsru.co.il

Сигнал "Цева Адом" чули в кількох населених пунктах північніше округу Шефела. Раніше бойовики ісламістського угруповання ХАМАС обстрілювали Тель-Авів.

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У яких регіонах пролунали сирени:

  • Вади Ара,
  • Мегіддо,
  • Нижня Галілея.

Наразі немає інформації про падіння ракет у північних районах.

Додамо, що раніше ракета влучила у будинок в ізраїльському місті Сдероті. Через це сильно постраждав 6-річний хлопчик. Крім того, поранення отримали всі члени його сім'ї. Найважчі – мати.

Коротко про обстріли між Ізраїлем та Палестиною

  • ХАМАС атакував Ізраїль ввечері 10 травня. Це відбулося через жорстокість ізраїльських правоохоронців під час сутичок з арабами, які були спровоковані виселеннями палестинських родин зі Східного Єрусалиму. У відповідь Ізраїль випустив ракети на об'єкти бойовиків у Секторі Гази. Палестина повідомила про загиблих дітей та бойовиків.
  • Згодом Палестина почала обстрілювати Тель-Авів. Мешканці столиці ховалися у бомбосховищах. Влада проводила евакуацію населення у інших містах.
  • На тлі загострення між сторонами сутички арабів та євреїв розпочалися у різних країнах світу – США, Великій Британії та Німеччині.

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