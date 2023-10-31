В Україні була тривога: у Миргороді лунали вибухи, на Миколаївщині і Хмельниччині працювала ППО

У ніч на 31 жовтня російські загарбники запустили по Україні ракети. У Миргороді пролунали вибухи.

У ніч на 31 жовтня росіяни атакували Україну. В низці областей була оголошена повітряна тривога.

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Після опівночі окупанти активізувалися

У Миргороді пролунали вибухи

Головне про Х-59 Це ракета, яка може запускатися з літаків Су-34 та Су-35. Були навіть одиничні епізоди, коли для ударів Х-59 по Україні росіяни використовували свої Су-57. За словами експертів, збивати такі ракети ще проблематичніше, ніж ті самі Х-101 чи "Калібри" через малі габарити Х-59. Заявлена дальність польоту цієї ракети – до 285 кілометрів.

Активність російського флоту

Відбій повітряної тривоги по областях.Мер Хмельницького: "Дякуємо силам ППО за якісну і результативну роботу"."Вкотре дякуємо силам ППО за відмінну роботу. Постраждалих немає. Пошкоджень обʼєктів інфраструктури немає", – перший заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.На Хмельниччині чутно звуки вибухів, працює ППО, – повідомили в ОВА.Ударні БпЛА в Хмельницькій області, курсом на Старокостянтинів, – Повітряні сили.Тривога на Хмельниччині. У південних областях тим часом відбій.Тривога у Житомирській області.БпЛА рухаються через Вінницьку область курсом на Захід. Загроза для Вінницької та Хмельницької областей, – Повітряні сили. Так станом наночі виглядає мапа повітряних тривог:Карта повітряних тривог / СкриншотТривога у Миколаївській та Херсонській областях.Повітряна тривога у Донецькій та Харківській областях.У Кіровоградській області оголосили відбій.Моніторингові канали стверджують, що безпілотники вже на межі Вінницької та Черкаської областей та рухаються курсом на Захід.Повітряну тривогу оголосили у Вінницькій області.Повітряну тривогу оголосили в Черкаській області.У Повітряних силах повідомили, що на межі Миколаївської та Кіровоградської області в північно-західному напрямку рухається "Шахед". Тим часом у Донецькій області оголосили відбій.Повітряну тривогу оголосили у Кіровоградській та Донецькій областях.Повітряні сили повідомили, що в Миколаївській області працює ППО по ударних БпЛА.В регіонах оголосили про відбій загрози.Моніторингові канали повідомили, що є загроза балістики в областях, де оголошена тривога. А у Херсонській області загроза ударних БпЛА. Згодом у Повітряних силах підтвердили цю інформацію.Повітряна тривога оголошена у Миколаївській області.Тривогу оголосили у Херсонській області.Повітряні сили повідомили про ракетну небезпеку у Дніпропетровській та Запорізькій областях.У регіонах пролунали відбої повітряної тривоги.Згідно з даними моніторингових каналів, попередньо ворогами було застосовано Х-59 з тактичної авіації.Місцеві ЗМІ повідомили, що в Миргороді пролунали вибухи.Попри те, що раніше вже було повідомлення про повітряну тривогу, захисники ще раз настійно закликали жителів Миргорода пройти в укриття.З'явилося офіційне повідомлення Повітряних сил про те, що декілька ракет в Сумській області рухаються в південно-західному напрямку.У Повітряних силах повідомили, що в Сумській області у бік Миргорода летить ворожа ракета.У Сумській, Чернігівській, Полтавській та Харківській областях оголосили Повітряну тривогу. Повітряні сили розповіли, що вона пов'язана з активністю ворожої тактичної авіації вздовж кордону.

Згідно з даними моніторингових каналів, ворог тримає напоготові щонайменше один споряджений ракетоносій із можливістю несення до 4 ракет "Калібр".