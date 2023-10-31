В Україні була тривога: у Миргороді лунали вибухи, на Миколаївщині і Хмельниччині працювала ППО
31 жовтня 2023, 04:20Читать новость на русском
У ніч на 31 жовтня російські загарбники запустили по Україні ракети. У Миргороді пролунали вибухи.
У ніч на 31 жовтня росіяни атакували Україну. В низці областей була оголошена повітряна тривога.
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Після опівночі окупанти активізувалися
Мер Хмельницького: "Дякуємо силам ППО за якісну і результативну роботу".
"Вкотре дякуємо силам ППО за відмінну роботу. Постраждалих немає. Пошкоджень обʼєктів інфраструктури немає", – перший заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.04:13 На Хмельниччині чутно звуки вибухів, працює ППО, – повідомили в ОВА.03:58 Ударні БпЛА в Хмельницькій області, курсом на Старокостянтинів, – Повітряні сили. 03:31 Тривога на Хмельниччині. У південних областях тим часом відбій. 03:30 Тривога у Житомирській області.03:25 БпЛА рухаються через Вінницьку область курсом на Захід. Загроза для Вінницької та Хмельницької областей, – Повітряні сили. Так станом на 03:18 ночі виглядає мапа повітряних тривог:
Карта повітряних тривог / Скриншот03:15 Тривога у Миколаївській та Херсонській областях.02:50 Повітряна тривога у Донецькій та Харківській областях.02:44 У Кіровоградській області оголосили відбій.02:22 Моніторингові канали стверджують, що безпілотники вже на межі Вінницької та Черкаської областей та рухаються курсом на Захід.02:20 Повітряну тривогу оголосили у Вінницькій області.02:18 Повітряну тривогу оголосили в Черкаській області.01:54 У Повітряних силах повідомили, що на межі Миколаївської та Кіровоградської області в північно-західному напрямку рухається "Шахед". Тим часом у Донецькій області оголосили відбій.01:47 Повітряну тривогу оголосили у Кіровоградській та Донецькій областях.01:20 Повітряні сили повідомили, що в Миколаївській області працює ППО по ударних БпЛА.01:15 В регіонах оголосили про відбій загрози.00:43 Моніторингові канали повідомили, що є загроза балістики в областях, де оголошена тривога. А у Херсонській області загроза ударних БпЛА. Згодом у Повітряних силах підтвердили цю інформацію.00:42 Повітряна тривога оголошена у Миколаївській області.00:35 Тривогу оголосили у Херсонській області.00:27 Повітряні сили повідомили про ракетну небезпеку у Дніпропетровській та Запорізькій областях.
У Миргороді пролунали вибухи00:08 У регіонах пролунали відбої повітряної тривоги.00:05 Згідно з даними моніторингових каналів, попередньо ворогами було застосовано Х-59 з тактичної авіації.00:02 Місцеві ЗМІ повідомили, що в Миргороді пролунали вибухи.00:00 Попри те, що раніше вже було повідомлення про повітряну тривогу, захисники ще раз настійно закликали жителів Миргорода пройти в укриття.23:57 З'явилося офіційне повідомлення Повітряних сил про те, що декілька ракет в Сумській області рухаються в південно-західному напрямку.23:55 У Повітряних силах повідомили, що в Сумській області у бік Миргорода летить ворожа ракета.23:41 У Сумській, Чернігівській, Полтавській та Харківській областях оголосили Повітряну тривогу. Повітряні сили розповіли, що вона пов'язана з активністю ворожої тактичної авіації вздовж кордону.
Головне про Х-59Це ракета, яка може запускатися з літаків Су-34 та Су-35. Були навіть одиничні епізоди, коли для ударів Х-59 по Україні росіяни використовували свої Су-57. За словами експертів, збивати такі ракети ще проблематичніше, ніж ті самі Х-101 чи "Калібри" через малі габарити Х-59. Заявлена дальність польоту цієї ракети – до 285 кілометрів.
Активність російського флоту
Згідно з даними моніторингових каналів, ворог тримає напоготові щонайменше один споряджений ракетоносій із можливістю несення до 4 ракет "Калібр".