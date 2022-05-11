Півтора десятка ракет розірвалися в жилих кварталах: наслідки атаки росіян на Комишуваху

Збройні сили Росії вчергове побачили загрозу в цивільних українцях й обстріляли житлові квартали Комишувахи, що на Запоріжжі. Унаслідок цинічного обстрілу загинула людина.

Декілька людей поранені

Інформація про те, що російські військові обстрілюють Комишуваху, з'явилася 11-го травня близько 14:00. Повідомлялося, що ворожі війська гатять по селу міського типу з використанням артилерії.

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Очільник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух у соціальних мережах розповів про наслідки обстрілу. Він заявив, що селище Комишуваха зазнало нещадного бомбардування російських окупантів.



Наслідки атаки росіян на Комишуваху / Фото з телеграму Старуха

Повідомляється, що півтора десятка ворожих ракет розірвалося у жилих кварталах міста. Унаслідок цинічного обстрілу пошкоджено десятки будівель.

На жаль, одна людина була вбита через обстріли окупантів. Також, за інформацією Старуха, декілька людей отримали поранення.



Росіяни атакували Комишуваху / Фото з телеграму Старуха

Чудом вдалося уникнути більшої кількості жертв. Ми назавжди запам'ятаємо цей злочин проти людяності російсько-нацистських загарбників,

– написав Старух та опублікував фото наслідків обстрілу.



Наслідки обстрілу Комишувахи / Фото з телеграму Старуха

Унаслідок обстрілу пошкоджено 60 будинків

Речник Запорізької ОВА Іван Ареф'єв в ефірі каналу "Рада" уточнив наслідки російського обстрілу. Він заявив, що російські військові цілий день гатили по житлових районах та інфраструктурі Комишувахи.

Унаслідок обстрілу, як сказав Ареф'єв, російські військові зруйнували близько 60 будинків на території Комишувахи. Повідомляється, що троє цивільних отримали поранення і були доставлені до лікарень.

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10-го травня у Запорізькій ОВА інформували, що росіяни продовжують обстрілювати позиції Збройних Сил України. Повідомлялося, що найбільша активність ворожих сил зафіксована поблизу населених пунктів Пологи, Оріхове та Гуляйполе.

Мер Гуляйполя Сергій Ярмак закликав містян евакуюватися через активні бойові дії.

У Нацполіції заявили, що збройні сили Росії протягом 10-го травня постійно обстрілювали Оріхове. Унаслідок ворожого обстрілу є загиблі та поранені.

Разом з тим, наші захисники та захисниці дають відсіч окупантам. Екскомандир полку захисників Маріуполя Максим Жорін повідомляв, що на Запоріжжі вдалося розгромити підрозділ морської піхоти Росії, який був під Києвом.

Також Жорін в ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу підтвердив, що українські військові дійсно починають іти в наступ на Запорізькому напрямку.

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