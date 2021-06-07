План дій для членства: у НАТО немає згоди щодо України

Україна очікує від НАТО на план дій щодо вступу. Втім, у самому Альянсі одностайного рішення щодо членства України наразі немає.

На прийдешньому форумі НАТО щодо України і Грузії буде зроблена спільна заява. Таку думку висловив заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане під час конференції "Демократія у дії", що відбувається у Києві.

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Консенсусу щодо України і Грузії немає

Україна та Грузії прагнуть отримати план дій щодо членства в Альянсі. Щодо цього Мірча Джоане наголосив: на прийдешній зустрічі 15 червня лідери Альянсу не дадуть згоду на це рішення.

НАТО – організація, яка ґрунтується на консенсусі. Щодо цього питання консенсусу поки немає,

– пояснив заступник генсека.

Водночас Мірча Джоане запевнив, що на підсумковій заяві саміту буде підтвердження що Україна та Грузія мають перспективу членства в Альянсі. "Офіційна відповідь – це те, що політика відкритих дверей є незмінною. Наші лідери на саміті підтвердять цю політику", – заявив він.

Не всі підтримували вхід Румунії у НАТО

Про те, що ПДЧ для України не нададуть всередині червня на саміті, раніше говорив глава МЗС України Дмитро Кулеба. Він підтвердив , що 14 червня на саміті НАТО Україна не отримає План дій щодо членства в Альянсі.

Мірча Джоане також закликав Україну не розчаровуватися та навів приклад Румунії. Адже у дев'яностих не всі члени НАТО підтримували вступ Румунії. Втім, усе змінилося з часом. Рецепт успіху – тримати курс, не здаватися і проводити реформи.

… був саміт у 90-х, коли ми не отримали запрошення до НАТО, на яке сподівалися. Тоді ми мали велику проблему у комунікації з населенням з цього приводу. Але, як бачите, це змінилося і зараз я говорю з вами як представник НАТО,

– розповів він.