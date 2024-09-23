У Путіна заявили, що вивчатимуть план перемоги Зеленського

На план перемоги України у війні Володимира Зеленського вже відреагували у Кремлі. Прессекретар російського президента Дмітрій Пєсков заявив, що документ вивчатимуть, коли його оприлюднять.

Про це повідомляють російські ЗМІ. Незабаром цей план перемоги Володимир Зеленський має продемонструвати президенту США Джо Байдену, передає 24 Канал.

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Як відреагували у Кремлі на план перемоги України

Дмітрій Пєсков заявив, що Кремль вивчить план президента України Володимира Зеленського, якщо той буде в офіційних джерелах.

Водночас він заявив, що до змісту публікацій у ЗМІ в адміністрації російського президента ставляться з обережністю.

Раніше Володимир Зеленський в інтерв'ю NBC News зазначав, що план перемоги України буде у форматі "4 + 1", де 4 пункти треба виконати зараз, а 1 – після війни. Президент пояснив, що у цьому плані виклали українське розуміння, як все повинно бути, як Україна може перемогти.

Український лідер наголосив, що цей план не залежить від рішень та дій країни-агресорки. Водночас глава держави підкреслив, що Курська операція ЗСУ – це частина цього самого плану перемоги.