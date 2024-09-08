Зокрема, Гарріс і Трампу: Зеленський хоче показати "План перемоги" Сполученим Штатам

Володимир Зеленський уже обговорив певні деталі українського "Плану перемоги" з делегацією Конгресу США. Стратегію планують представити згодом Трампу та Гарріс, а також Байдену.

Президент Володимир Зеленський в ході зустрічі з американськими законодавцями в Італії поділився ключовими аспектами української стратегії. Вона має на меті зміцнити позиції України та захистити країну від агресії.

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План перемоги на столі лідерів

У нещодавньому вечірньому зверненні Зеленський наголосив на важливості зміцнення оборони України та збільшення можливостей для військових на передовій.

Головне для нас зараз – на початку осені максимально зміцнити позиції України. Захист наших міст, сіл від російського терору, більше можливостей нашим воїнам на фронті,

– заявив глава держави.

Він також висловив сподівання на підтримку з боку Вашингтона після майбутніх перемовин щодо плану перемоги з міністром оборони США Ллойдом Остіном.

Крім того, президент акцентував, що Україна дуже сподівається на результати переговорів з канцлером Німеччини та головою уряду Італії.

Зеленський загалом висловив бажання представити план перемоги України впливовим світовим лідерам, щоб забезпечити міжнародну підтримку та співпрацю в протистоянні агресії.

В Італії говорили, зокрема, про план перемоги для України, про певні його деталі. Повністю ми представимо всі кроки президенту США Байдену та обом кандидатам у президенти – Трампу і Гарріс.

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Раніше Зеленський наголошував, що цей "План перемоги" не залежить від дій Росії, а реалізується завдяки підтримці міжнародних партнерів України.