Зеленський розповів, що буде у "Плані перемоги" України

Володимир Зеленський висловився стосовно "Плану перемоги" України у війні. За словами глави держави, там буде розміщено чітке бачення нашої держави миру.

Окрім того, там також будуть наголошені важелі впливу на російського диктатора Владіміра Путіна. Про це президент України повідомив під час сесії 50-го міжнародного форуму "Амброзетті" в Італії, передає 24 Канал.

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Якими деталями поділився Зеленський щодо "Плану перемоги"

Український лідер наголосив, що, щоб Путін захотів миру, то він повинен бути слабшим, а Україна навпаки – сильнішою. Для цього, як наголосив Зеленський, і розробили план, який представлять президенту США Джо Байдену.

Нам потрібен план. Я покажу Президенту Байдену, нашим партнерам з "Великої сімки", як ми бачимо мир, і що саме натисне на Путіна, щоб він зупинив війну,

– підкреслив глава держави.

Зеленський також звернув увагу, що Україна та світова спільнота має справу з убивцею Путіним. Тому в цьому контексті не варто забувати про міжнародне право.

"Ми разом з нашими партнерами повинні спиратися на Статут ООН, на міжнародне право, бо всі розуміють: він (Путін – 24 Канал) брехун і його слово нічого не варте. Ось чому це не тільки про переговори, це – про правила, над якими ми повинні працювати», – сказав український очільник.

До слова, Володимир Зеленський застеріг, що Україна не повернеться до формату Мінських домовленостей, назвавши їх пасткою для нашої держави. Адже у результаті це призведе до замороженого конфлікту, що дасть агресору можливості підготуватися до наступної ще більш масштабної війни.