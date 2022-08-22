Шольц нарешті відверто почав говорити, чого насправді хоче путін

путін хоче новий пакт Молотова – Ріббентропа. Не більше і не менше. У Шольца нарешті урвався терпець, і він почав говорити більш відверто.

Реінкарнація Гітлера таки сталася

Шольцу путін сказав, що Україна та білорусь не можуть існувати як незалежні держави. Він також каже, що путін хотів поділити Європу олівцем і повністю захопити Україну

Варто прочитати Головна "українська мрія" путіна таки здійснилася, але не так, як він хотів

Саме це і означає новий пакт. До чого призвів пакт Молотова – Ріббентропа всім відомо – до Другої світової. Захід прокидається і починає розуміти – дати путіну досягти будь-якого успіху означає ескалацію, оскільки українці будуть боротися до кінця.

Місія – схилити Захід на сторону світла

На жаль, Захід також обережно ставиться до нашої перемоги, оскільки побоюється реакції російського режиму і насамперед не знає, що робити з росією.

Радимо Які "плюшки" отримали ЗСУ від США та Німеччини у серпні та як вони змінять хід війни

Ми маємо надихнути і переконати Захід на правильну відповідь – росію потрібно перемогти. Декілька місяців тому цього в багатьох західних столицях навіть не могли собі уявити, але більш відверті слова Шольца є свідченням змін щодо росії. Ці зміни потрібно підтримати.

До теми – коли може відбутися суд над путіним та що йому світить: дивіться відео