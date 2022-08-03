Найоплачуваніший голос москви озвучив справжній план путіна

путінський друг Шредер, найоплачуваніший голос москви, з'їздив на зустріч зі своїми кураторами, повернувся до Німеччини і озвучив хотіння кремля.

На чому заклинило карлика-імперіємана

путін хоче переговорів. путін хоче фіксувати успіхи. І путін знову хоче федералізації України. Тепер – за зразком Швейцарії та кантонів, які до неї входять.

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Так, саме такий приклад і наводить Шредер. Каже, що бачить шанс мирних переговорів та формат кантонів в Україні, як у Швейцарії. Ось не дарма людина провела відпустку у москві.

Знову те саме. Ми вже це проходили. Навіть до війни це було неможливо. Тепер путін хоче розширити мінські угоди, впхнувши туди ще й узбережжя Азовського моря.

І всі "референдуми", всі чутки про те, що путін хоче нашвидкуруч розширити російську імперію Бердянськом, щоб усі відчули її всеосяжну велич, якраз для прикриття. путін не хоче отримати всі санкції світу за Сєвєродонецьк. Він хоче зняти санкції. І все ще хоче усю Україну.

А розмови про відтворення СРСР. Розмови про те, що зараз усі захоплені території будуть у темпі вальсу включені до складу росії – це все для прикриття. Прикриття чергового плану отримати всю Україну та керувати нами зсередини. А щоб цей план підтримували корисні ідіоти на Заході – малювати альтернативну реальність через потенційний ядерний удар, який, звичайно ж, неминуче буде завдано, якщо Україна забере назад Херсон.

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Як і розмови про новий СРСР, який активно просувають типу анонімні телеграм-канали і про який рясніють зливи типу незалежних російських журналістів. Випадкових зливів із кремля не буває.

Кантон, так кантон

Вони хочуть налякати своїми псевдопланами. Тож можна навіть сказати, що п'яна маячня мєдведєва – це не така вже й п'яна маячня, а прохання старших товаришів налякати Європу заради того, щоб Європа почала схиляти Україну до справжнього плану путіна. А мєдвєдєв просто виконує роль клоуна у пі**рів.

Формула Шредера. Це можуть назвати так. Нічого історія не вчить любителя історії путіна. Якщо він не зміг увіпхати федералізацію України до повномасштабної війни, то як він збирається зробити це зараз? Краще б мовчав чи продовжував розповідати про денацимілітаризацію свою.

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Що ж. Слово кантон тут личить. Але в Україні не буде кантонів. А ось Шредера у нас тільки так і величатимуть. Гер кантон. Або щось таке.

І цього хоче не Європа. Цього хоче путін, який хоче позбутися санкцій. Хоче повернутися до статусу-кво до 24 лютого, але при цьому зберегтити своє обличчя і показати силу російському народу. І це точно не прийме Україна. І нам треба зробити все, щоби про такий план навіть не заїкалися у європейських столицях.

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