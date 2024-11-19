Вирішальні моменти щодо завершення війни будуть наступного року, – Зеленський

Володимир Зеленський наголосив, що Україна не відмовиться від суверенітету та прав на свою територію. Він підкреслив, що важливі рішення щодо війни мають бути ухвалені в наступному році.

Володимир Зеленський зазначив, що вирішальні етапи війни відбудуться в наступному році. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на промову президента у Верховній Раді з нагоди представлення Плану стійкості.

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Що сказав Зеленський щодо вирішальних моментів війни

Він підкреслив, що Україна не збирається поступатися своїм суверенітетом і територіальними правами, і що питання безпеки країни не підлягає торгам. Зеленський додав, що Україні доведеться самій визначати, як будувати своє майбутнє, не залежачи від зовнішніх обставин.

Можливо, Україні доведеться когось в Москві пережити, щоб досягти всіх цілей,

– додав президент.

Що представив президент у Плані стійкості