"Відносини йдуть до розриву": Трамп не буде діяти так, як Путін хоче
- Кремль дедалі більше дратує Трампа своїм небажанням зупиняти бойові дії та сідати за стіл переговорів, а навпаки посилюючи обстріли України й тиск на фронті.
- Трамп планував дати Путіну все, що він бажає, сподіваючись, що той зупиниться, але виявилося, що російський диктатор хоче занадто багато.
Трамп роздратований поведінкою Путіна, на тлі цього Вашингтон планує надати Україні військову допомогу. Росія начебто підозрювала, що врешті в неї зіпсуються відносини з США, бо Штати не підуть настільки далеко, як того хоче очільник Кремля.
Про це у розмові з 24 Каналом зазначи громадський і політичний діяч зі США Юрій Рашкін додавши, що Трамп довго приймав від Путіна лестощі, але в нього є свої бажання і потреби, які йому потрібно реалізувати.
Дивіться також Американці тиснуть: є сигнали на рішучі дії від Трампа в понеділок
В чому криється розбіжність між Трампом і Путіним?
Оскільки Путін не міг відмовитись від своїх цілей, а Трамп не розуміє, як можна жити, не бажаючи заробляти гроші, то між ними виникла розбіжність. Лідер США довго її ігнорував, заявляючи про "через два тижні", а тепер анонсуючи "важливу заяву" з понеділка. Рашкін висловив сумнів стосовно дотримання Трампом будь-яких термінів, адже, з його слів, президент США ухвалює рішення імпульсивно, на емоціях.
"Відносини між Трампом і Путіним йдуть до розриву, бо російський диктатор не хоче зупинятися. Можна було б слідувати підходу Саллівана і Байдена: допомагати Україні, поступово нарощувати її обороноспроможність, тоді ціна війни для Росії зростала б і Путін мав би зрозуміти, що це божевілля. Це не спрацювало", – озвучив Рашкін.
Коли у Білому домі з'явився Трамп, то тактика США стосовно Кремля змінилась. Новий президент США вирішив, що треба дати Путіна все, що він бажає, сподіваючись, що тоді він зупиниться і бойові дії в Україні завершаться.
З'ясувалося, що він хоче ще більше – речі, які Трамп не контролює (розмороження російських активів, зняття європейських санкцій). Трампу треба буде тиснути на Європу і на Україну, а це велика проблема,
– зауважив Рашкін.
Зазначимо, політолог зі США Олександра Філіппенко наголосила на тому, що сьогодні розлюченість Трампа через поведінку Путіна є дуже помітною. Вона звернула увагу на те, що в заяві американського президента щодо військової допомоги Україні є важливий меседж, який націлений не на Кремль, а на американців.