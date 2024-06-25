Трамп розглядає план припинення військової допомоги Україні у разі перемоги на виборах, – ЗМІ

Два ключові радники Дональда Трампа представили йому план припинення війни Росії в Україні, якщо він таки переможе на президентських виборах.

План представили Кіт Келлог і Фред Фляйц, які обіймали посади керівників апарату Ради нацбезпеки під час його президентства.

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Помічники Трампа представили йому план "закінчення війни в Україні"

Згідно з планом, США припинять військову допомогу Україні, якщо вона не сяде за стіл переговорів з Росією. Натомість Москву пропонують примусити сісти за стіл переговорів, відклавши на тривалий час обіцянку членства України в НАТО.

Також Сполучені Штати попередять Москву, що будь-яка відмова від переговорів призведе до посилення американської підтримки України.

Ми говоримо українцям: "Ви маєте сісти за стіл переговорів, і якщо ви не сядете за стіл переговорів, підтримка з боку Сполучених Штатів вичерпається. І ви кажете Путіну: "Він має сісти за стіл переговорів, а якщо не зробите цього, ми дамо українцям усе необхідне, щоб убити вас у полі",

– сказав Кіт Геллог.

Повідомляється, що після того, як цю стратегію представили Трампу, він відреагував на неї позитивно.

Я не стверджую, що він погодився з цим або погодився з кожним словом, але ми були раді отримати зворотний зв'язок,

– сказав Фред Фляйц.

До слова, Фред Фляйтц також сказав, що Україні не потрібно поступатися територією Росії офіційно. Однак він заявив, Україна навряд чи відновить ефективний контроль над усією своєю територією у найближчому майбутньому.



МЗС України не відповіло на прохання журналістів прокоментувати план. Тим часом деякі аналітики вже висловили стурбованість тим, що план Келлога та Фляйца може дати Москві перевагу на переговорах.

"Те, що описує Келлог, – це процес, спрямований на відмову України від всієї території, яку окупувала Росія", – сказав Деніел Фрід, колишній помічник держсекретаря, який займався політикою щодо Росії.