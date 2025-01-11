Схоже, не тільки Україна: боєць припустив, якими є зараз тактика та плани ворога на війні

Росіяни продовжують вести активні дії на декількох напрямках фронту, зокрема на Донеччині. Проте українські захисники щодня докладають величезних зусиль, щоб зупинити просування окупантів та звільнити українську територію.

Боєць з позивним Артист, який є спецпризначенцем підрозділу "Артан" ГУР та професійним актором, розповів 24 Каналу, що ворог ставить перед собою глобальні завдання щодо подальшого просування. Водночас на Донеччині росіяни намагаються взяти в кліщі Покровськ, однак темпи їхнього наступу такі, що питання оточення міста – справа місяців, а не тижнів.

До теми Окупанти просунулися в Торецьку та ще біля 8 населених пунктів: оновлена карта Deep State

Окупанти сконцентрували дуже великі сили

Спецпризначенець підрозділу "Артан" ГУР розповів, що працював на певному напрямку, назвати який він не може через те, що робота там продовжується.

Завдання там з'явилось раптово, у нас були інші плани. Мали відновитися після операції на Харківському напрямку. Але нам було потрібно терміново виїхати в зону виконання бойових дій. Там очікувався можливий прорив ворога через накопичення його живої сили,

– розповів він.

За певний час суть завдання підрозділу змінилася. Можливо, на думку бійця, керівництво побачило там оперативну можливість.

Мали змогу рухатися вперед, і ще до Нового року нога нашого військовослужбовця ступила на землі, які були окуповані майже три роки,

– наголосив Артист.

Зверніть увагу! За минулу добу (станом на 11 січня – 24 Канал) найбільше атак зафіксовано на Покровському напрямку. Українські сили на цій ділянці фронту зупинили 72 штурмових і наступальних дій ворога.

Також він відзначив, якою є наразі тактика окупантів.

Ворог, за словами спецпризначенця, шукає, як і ЗСУ, оперативну можливість по всій території України. Можливо це будуть і нові відтинки фронту у Чернігівській, Сумській, Запорізькій областях.

Мені невідома стратегічна мета противника. Але я бачу і у нас зараз оперативну можливість десь рухатись, на якихось відтинках фронту,

– зауважив він.

Також на Донецькому напрямку ворог сконцентрував дуже великі сили, і наразі його зупинити дуже важко. Водночас плани росіян розповсюджуються не лише на Донеччину та Луганщину.

Росіяни мислять масштабно і ставлять перед собою дуже глобальні завдання. Збираючи таку армію і вкладаючи такі кошти в оборонний бюджет, можна припустити, що в планах Росії, схоже, не тільки Україна,

– підкреслив спецпризначенець.

Зазначимо, що аналітики ISW оцінили, на яких напрямках окупанти мають певні успіхи. Йдеться про Курську область, де вони незначно просунулися в районі Суджі. Також на Куп'янському напрямку є рух ворога на північний захід від Орлянки та на Торецькому – наступ на кількох вулицях міста. Крім того, поблизу Часового Яру ворог безрезультатно намагався здійснити наземні атаки біля Білогорівки.