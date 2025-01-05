Він не розділяє на "добро" і "зло": що стане вирішальним у позиції Трампа щодо України

Дональд Трамп сприймає завершення війни Росії проти України виключно крізь призму національних інтересів. Варто розуміти, що пріоритети цих інтересів залежать також й від членів його адміністрації, погляди яких часто відрізняються.

Тому важливим питанням для України залишається саме оточення майбутнього президента США. Про це 24 Каналу розповів виконавчий директор Renew Democracy Initiative Уріель Епштейн, зауваживши, що поруч з Трампом зараз є людина, яка має на нього найбільший вплив.

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Хто має найбільший вплив на Трампа

За словами виконавчого директора, Трамп не розділяє війну Росії проти України на позиції "добра" та "зла", для нього важливі його інтереси та інтереси для США.

Водночас в адміністрації Трампа є люди з кардинально відмінними поглядами. Тому залишається питання, хто в цій адміністрації буде мати більше влади.

Для прикладу, якщо влада буде в Марка Рубіо або Майка Волца, то ми можемо очікувати нормальну політику щодо України, вони розуміють важливість боротьби з Путіним. Якщо владу будуть мати Джей Ді Венс чи Ілон Маск – тут буде по-іншому,

– зауважив він.

Епштейн зауважив, що зараз на Трампа мають вплив кілька осіб. Очевидно, що найбільший вплив поки має Маск. Хоч у їхніх стосунках присутні конфлікти, Трамп "винен" Маску через його допомогу у передвиборчій кампанії.

Варто нагадати, що Маск навіть був присутнім на телефонній розмові Трампа та Володимира Зеленського.

Маск і Трамп можуть "побитись", якщо у них колись будуть розбіжності, вони підуть у різні сторони. Це може мати великий вплив на зовнішню політику США,

– наголосив він.

Крім того, вплив на майбутнього президента США має майбутня голова апарату Білого дому Сьюзан Вайлз. Оскільки вона досить наближена до формату традиційного республіканця, то, ймовірно, зможе переконати Трампа, що проти російського диктатора потрібно боротись.

Цікаво, що у Трампа "розборки" трапляються ледь не щотижня. Це не Джо Байден, який 4 роки поспіль мав одного міністра закордонних справ. У Трампа люди змінюються часто, тому тут питання, хто і як довго в нього "проживе",

– підкреслив виконавчий директор.