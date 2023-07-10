Отримали багато заявок на вступ, – Барановський назвав головні завдання легіону "Свобода Росії"

Бійці легіону "Свобода Росії" готують нові рейди з метою звільнення країни від путінського режиму. Наразі тривають ретельні перевірки охочих долучитися до лав легіону та активна підготовка.

Представник політичного крила легіону "Свобода Росії" Олексій Барановський зауважив, що детальні плани знає лише військове керівництво легіону. Про це він розповів 24 Каналу.

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Збільшують кількість особового складу

Зараз російські добровольці працюють над новими рейдами. Проте головне завдання легіону – збільшення кількості особового складу.

Ми отримали багато заявок на вступ й зараз збільшуємо кількість членів, аби виконувати більш потужні та складні завдання. Над цим й працюємо,

– сказав представник політичного крила легіону.

Люди, які долучаються до лав легіону "Свобода Росії" налаштовані рішуче. До того ж багато мешканців Росії готові підтримати рейди, коли добровольці з'являться на території країни-агресорки.

"Працюємо за різними напрямки й з різними типами людей", – зазначив Барановський.

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Техніка й озброєння

Основне питання легіону "Свобода Росії" – люди. А от техніки та озброєння вистачає. Російські добровольці мають трофейну техніку, проте найбільше їх цікавить збільшення особового складу.

Бійці легіону "Свобода Росії" діятимуть спільно з Російським добровольчим корпусом. Однак зараз бійці РДК виконують завдання на Запорізькому напрямку. На жаль, вони зазнали втрат під час виконання бойових завдань.

У потрібний час вони з'являться й ми, як і минулого разу, разом підемо на Росію,

– додав представник політичного крила легіону.

Легіон "Свобода Росії" й РДК мають спільне завдання – звільнення Росії від окупаційного путінського режиму.

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