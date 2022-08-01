Плани окупантів щодо "референдуму" на Херсонщині лишаться лише у їхніх хворих головах, – Хлань

Наші захисники доволі активно нищать ворога в рамках звільнення тимчасово окупованих територій. Позиції окупантів на Херсонщині, за останні два тижні, суттєво послабились.

Про це 24 каналу розповів військовослужбовець ТрО та радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань. Він також зазначив, що звільнення Херсонщини обов'язково відбудеться – це лише питання часу.

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За словами Сергія Хланя, надважливе завдання зараз – зірвати плани окупантів щодо "референдуму", про який вони мріють. Але все залишиться у їх таємних матеріалах, тому що у них не буде навіть спроби, аби щось реалізувати.

Партизанський рух на Херсонщині ніколи не спить і кожен зрадник чи колаборант – під прицілом. Тому, всі плани окупантів, щодо проведення "референдуму" залишаться у їх хворих головах,

– каже Хлань.

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