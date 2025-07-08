Путін не спиниться: політолог припустив план дій Росії на 2026 рік
- Росія шукатиме спосіб зняти з себе частину санкцій, щоб стабілізувати свою економіку і зменшити залежність від Китаю.
- Путін може використати дестабілізацію на Близькому Сході й намагатиметься вивести Росію на другий полюс глобальної політики.
Один з важливих кроків Росії в майбутньому стане спроба стабілізувати стан своєю економіки. Для цього у 2026 році країна-агресорка буде вимушена йти на певну домовленість зі США.
Таку думку в етері 24 Каналу висловив політолог, виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряченко, зазначивши, що в межах цієї домовленості Кремль вимагатиме зняття частини санкцій з Росії.
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Путін прагне відновити велич Росії
Росія у такий спосіб буде намагатися зменшити свою залежність від Китаю, бо тотально залежне положення від цієї країни абсолютно не відповідає російським інтересам. Китай – це не побратим чи стратегічний партнер, а серйозний конкурент для Росії, яка хоче взаємовигідного партнерства.
Третім кроком, якщо Росії вдасться частково зняти з себе санкції й поступово відходити від залежності Китаю, при цьому стабілізувавши економіку, буде спроба використати дестабілізацію на Близькому Сході.
"Це як фактор об'єднання Глобального Півдня проти загального колективного Заходу і перш за все – США. Ситуація навколо Ірану буде продовжувати розкручуватись. Той позитив, який, як думає Трамп, він досяг, є тільки тактичним", – вважає Буряченко.
А от стратегічно вже запущені процеси, які, як зауважив політолог, ймовірніше є незворотними. Цим зараз буде активно користуватись Росія. Адже Путін спробує відновити Радянський Союз, але не через територію, а через вплив.
Він намагатиметься відновити конструкцію Ялтинського-Потсдамського світу, по суті він двополярний. Він хоче вивести Росію на другий полюс,
– озвучив Буряченко.
Сам очільник Кремля, зі слів політолога, зробити це не може, тому що в Росії немає на це ресурсів, економіки. Тому ймовірніше країна-агресорка плануватиме об'єднання ресурсно-фінансового потенціалу Китаю, досвіду гібридних війн і багаторічного дипломатичного досвіду Росії.
Саме цей план ймовірніше зріє в голові Путіна та його оточення з відновлення величі Росії. Якщо його не спинити на російсько-українській війні, то звичайно він і не спиниться,
– підсумував політолог.
Нагадаємо, міністр закордонних справ Китаю Ван І днями зробив гучну заяву, яка вразила ЄС. Як пишуть ЗМІ, він озвучив, що Пекін не може дозволити Росії програти у війні в Україні. При цьому він заперечив інформацію про те, що Китай надає грошову чи військову допомогу Росії.