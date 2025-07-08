Путін не спиниться: політолог припустив план дій Росії на 2026 рік

Один з важливих кроків Росії в майбутньому стане спроба стабілізувати стан своєю економіки. Для цього у 2026 році країна-агресорка буде вимушена йти на певну домовленість зі США.

Таку думку в етері 24 Каналу висловив політолог, виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряченко, зазначивши, що в межах цієї домовленості Кремль вимагатиме зняття частини санкцій з Росії.

Дивіться також Йдеться не тільки про Україну: Трамп може не усвідомлювати масштаб геополітичних амбіцій Путіна

Путін прагне відновити велич Росії

Росія у такий спосіб буде намагатися зменшити свою залежність від Китаю, бо тотально залежне положення від цієї країни абсолютно не відповідає російським інтересам. Китай – це не побратим чи стратегічний партнер, а серйозний конкурент для Росії, яка хоче взаємовигідного партнерства.

Третім кроком, якщо Росії вдасться частково зняти з себе санкції й поступово відходити від залежності Китаю, при цьому стабілізувавши економіку, буде спроба використати дестабілізацію на Близькому Сході.

"Це як фактор об'єднання Глобального Півдня проти загального колективного Заходу і перш за все – США. Ситуація навколо Ірану буде продовжувати розкручуватись. Той позитив, який, як думає Трамп, він досяг, є тільки тактичним", – вважає Буряченко.

А от стратегічно вже запущені процеси, які, як зауважив політолог, ймовірніше є незворотними. Цим зараз буде активно користуватись Росія. Адже Путін спробує відновити Радянський Союз, але не через територію, а через вплив.

Він намагатиметься відновити конструкцію Ялтинського-Потсдамського світу, по суті він двополярний. Він хоче вивести Росію на другий полюс,

– озвучив Буряченко.

Сам очільник Кремля, зі слів політолога, зробити це не може, тому що в Росії немає на це ресурсів, економіки. Тому ймовірніше країна-агресорка плануватиме об'єднання ресурсно-фінансового потенціалу Китаю, досвіду гібридних війн і багаторічного дипломатичного досвіду Росії.

Саме цей план ймовірніше зріє в голові Путіна та його оточення з відновлення величі Росії. Якщо його не спинити на російсько-українській війні, то звичайно він і не спиниться,

– підсумував політолог.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Китаю Ван І днями зробив гучну заяву, яка вразила ЄС. Як пишуть ЗМІ, він озвучив, що Пекін не може дозволити Росії програти у війні в Україні. При цьому він заперечив інформацію про те, що Китай надає грошову чи військову допомогу Росії.