Байден підтвердив дані про плани Росії про ядерну зброю в космосі: чи є загроза для американців
Джо Байден виступив із заявою після інформації про смерть російського опозиційного політика Олексія Навального. Американський лідер заявив, що Путін відповідальний за смерть Навального.
У контексті загроз зі сторони путінської Росії Байден відповів на питання щодо того, що Кремль хоче вивести ядерну зброю у космос. Президент США відповів на запитання, що планує зробити адміністрація Байдена у відповідь на цею.
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Що сказав Байден про ядерну зброю Росії в космосі
Немає ядерної загрози для американського народу у зв'язку з тим, що зараз робить Росія,
– заявив Джо Байден.
Також він сказав, що все, що Росія робить чи може зробити стосується супутників у космосі.
"По-третє, немає доказів того, що вони ухвалили рішення просувати це якимось чином у космосі", – пояснив американський лідер.
Президент США заявив, що навіть якщо в них буде можливість запустити якісь системи в космос, то це теоретично може становити загрозу.
"Але цього поки що не сталося, і я сподіваюся, що не станеться", – запевнив Байден.
Що відомо про плани Росії про ядерну зброю в космосі
- Іноземні ЗМІ написали, що розвіддані США пов'язані з бажанням Росії відправити ядерну зброю в космос.
- У Білому домі визнали, що національній безпеці Сполучених Штатів загрожує протисупутникова програма, яку розробляє Кремль.
- Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі зазначив, що мовиться про "загрозу національній безпеці" з боку Росії, про яку повідомляли перед цим.
- Кірбі пояснив, що загроза пов'язана з потенційними випробуваннями Росією ядерної зброї в космосі, проте запевнив, що не мовиться про зброю, яка може бути використана для нападу на людей або для фізичного знищення на землі.