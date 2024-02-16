Байден підтвердив дані про плани Росії про ядерну зброю в космосі: чи є загроза для американців

Джо Байден виступив із заявою після інформації про смерть російського опозиційного політика Олексія Навального. Американський лідер заявив, що Путін відповідальний за смерть Навального.

У контексті загроз зі сторони путінської Росії Байден відповів на питання щодо того, що Кремль хоче вивести ядерну зброю у космос. Президент США відповів на запитання, що планує зробити адміністрація Байдена у відповідь на цею.

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Що сказав Байден про ядерну зброю Росії в космосі

Немає ядерної загрози для американського народу у зв'язку з тим, що зараз робить Росія,

– заявив Джо Байден.

Також він сказав, що все, що Росія робить чи може зробити стосується супутників у космосі.

"По-третє, немає доказів того, що вони ухвалили рішення просувати це якимось чином у космосі", – пояснив американський лідер.

Президент США заявив, що навіть якщо в них буде можливість запустити якісь системи в космос, то це теоретично може становити загрозу.

"Але цього поки що не сталося, і я сподіваюся, що не станеться", – запевнив Байден.

Що відомо про плани Росії про ядерну зброю в космосі