Генштаб переглянув чисельність підрозділів і відправив "тисячі" військових у бойові частини

Підрозділи, які перебувають на фронті від 20 лютого 2022 року, підлягають під ротацію. Зараз цей процес триває.

У Генеральному штабі ЗСУ розповіли, що триває планова ротація підрозділів, які з початку повномасштабного вторгнення виконували завдання в районах бойових дій. Там зазначили, що знайшли можливості для позачергової відправки бригад на відпочинок.

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Процес триватиме

Водночас у Генштабі наголосили, що ворог продовжує тиснути на багатьох напрямках фронту.

Вживається комплекс заходів з метою посилення бригад, які продовжують виконувати бойові завдання на фронті,

– мовиться в повідомленні.

Відповідно до інформації, таке рішення вдалось ухвалити, зокрема, і після перегляду чисельності певних підрозділів, які не беруть участі у бойових діях. Вдалось вивільнити тисячі військовослужбовців та спрямувати їх до бойових частин.

У Генштабі наголосили, що цей процес триватиме і далі.

Ситуація на фронті на 12 квітня