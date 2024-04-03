В Кремлі готові платити високу ціну, – Столтенберг про підготовку нового наступу росіян
Росія постійно нарощує військовий потенціал та вже перевела свою економіку на воєнні рейки. Кремль готовий віддати життя своїх людей та військову техніку, аби здобути перемогу в Україні.
Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг, передає кореспондентка 24 Каналу в Брюсселі. У нього поцікавилися щодо наступальних планів російських загарбників.
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Що сказав генсек НАТО
Столтенберг не відповів на питання, чи планує Росія проводити новий наступ в Україні навесні, як стверджує президент України Володимир Зеленський. Втім, він зазначив, що в Альянсі спостерігають безперервне нарощування російського військового потенціалу.
Ми бачимо, як вони (росіяни – 24 Канал) отримують боєприпаси, зброю з Північної Кореї та Ірану. Ми бачимо, як Росія змогла перевести свою економіку на військові рейки, і ми бачимо, як Москва готова платити дуже високу ціну в людських і матеріальних ресурсах за перемогу на українському полі бою, не зважаючи людські життя,
– сказав Єнс Столтенберг.
Генсек НАТО зазначив, що саме такий підхід росіян є причиною, чому ситуація на полі бою є складною. Він закликав союзників по НАТО передати більшу кількість ППО та артилерії для України, а також перейти до забезпечення довгострокової допомоги.
Інші заяви Столтенберга
- Нещодавно генсек НАТО прокоментував ідею з переходом формату "Рамштайну" під контроль Альянсу, а не США. За його словами, союзники обговорюють шляхи інституціоналізації більшої частини підтримки в рамках НАТО, щоб зробити її більш передбачуваною та надійною для України.
- Також Столтенберг не так давно закликав союзників активізувати свою допомогу Україні з огляду на ситуацію на полі бою та залишатися непохитними в підтримці ЗСУ. Генсек НАТО попередив, що через дії Кремля Європа сьогодні стоїть перед обличчям війни такого масштабу, який, як вважали в Альянсі, залишився в історії.