Планують там жити назавжди: мобілізовані бойовики завозять сімї у покинуті будинки на Запоріжжі

Російська "друга армія мародерів" продовжує грабувати українські будинки. Тепер бойовики масово завозять сімї у покинуті будинки на Запоріжжі.

Зокрема, такі випадки вже зафіксували у селищі Більмак, який розташований неподалік від Бердянська. Про це 24 каналу розповів кореспондент із Запоріжжя.

Увага У Бердянську, Мелітополі та інших окупованих містах росіяни глушать зв'язок

Так, у будинки, які вимушено покинули місцеві мешканці, заїхали мобілізовані бойовики з тимчасово окупованих областей Донецької та Луганської областей.

Роздивившись обстановку, дехто з них вже почав привозити туди свої сім'ї й казати, що вони планують там постійно жити,

– розповів журналіст.

Пояснюють це тим, що у Більмаку набагато краще, ніж у підконтрольній Росії областях Донеччини та Луганщини.

Русифікація міст

Ба більше, росіяни продовжують публічні заходи із русифікації захоплених територій. Наприклад, у місті Бердянськ стояв традиційний напис "Я люблю Бердянськ". Загарбники швидко пригнали туди свою техніку й вилучили звідти м'який знак.

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Що зараз відбувається на Запоріжжі: останні новини

25 травня російські загарбники випустили 4 ракети по Запоріжжю. Внаслідок ворожої атаки загинула щонайменше одна людина, а також троє отримали поранення. Відомо також про пошкодження 62 будинків.

Російські загарбники продовжують порушувати права громадян на території тимчасово зайнятих населених пунктах Запорізької області. Вони активно створюють штучні умови для розвитку гуманітарної кризи. Зокрема, у Бердянську, Мелітополі та інших окупованих містах росіяни глушать зв'язок.

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Тим часом на Запоріжжі російські окупанти вирішили активно використовувати авіацію при наступі в Запорізькій області. Однак український захисник вдруге за місяць збив ворожий літак. Цього разу Су-25 "Грач".

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