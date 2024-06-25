В порту Маріуполя з'явився новий танкер: у Військово-морських силах відреагували
Поблизу порту Маріуполя зафіксували вже третій російський танкер за останні кілька днів. Причини можуть бути різними.
Про це 24 Каналу розповів речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук, зауваживши, що бойові одиниці таки не заходять до порту в Маріуполі.
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Як окупанти використовують порт в Маріуполі
Як наголосив Плетенчук, окупанти насамперед використовують порт в Маріуполі, аби незаконно вивозити ресурси з Півдня України. Йдеться про збіжжя, метал та й загалом усе, до чого вони тільки можуть дотягнутися.
З якою метою туди прибув танкер – наразі невідомо. Найімовірніше, окупанти завозять щось до Маріуполя. І наряд чи це буде для того, аби забезпечити інтереси цивільного населення на окупованих територіях.
Можливо, так вони намагаються вирішити проблеми з логістикою для окупантів. Але поки деталей немає.
Ми всі знаємо, що у них є проблеми із забезпеченням південного угруповання. Раніше поромна переправа постраждала, хоч вони вже її відновили. Може бути, що вони пробують скоротити логістичне плече або забезпечити угруповання в інший спосіб. Але це припущення,
– сказав Плетенчук.
Ситуація в Маріуполі: коротко
- В ніч на 22 червня у Маріуполі пролунали вибухи. Місцеві бачили чорний дим у Приморському районі міста.
- Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко уточнив, що могло прилетіти і по території порту Маріуполя. Також є інформація, що був приліт по місцю базування окупантів в селищі Нікольське.