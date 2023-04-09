У Британії на пляж викинуло загадкову морську істоту, схожу на інопланетянина: шокуючі фото
Джерело:Mirror
Нещодавно на пляжі в Західному Сассексі, що у Великій Британії, виявили дивну істоту. Очевидці кажуть, що вона не мала кісток і завдовжки була понад півметра.
Своєю чергою, дослідники з Товариства охорони моря припускають, що це може бути вид скатів. У мережі кажуть, що ця тварина схожа на інопланетянина.
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Який вигляд має загадкова знахідка
Істота має напівпрозору голову, схожу на голову медузи, і щонайменше два плавники різного розміру з довгим хвостом. Тіло має темно-сіре забарвлення та шипи, що йдуть від голови вниз по хребту.
Зазначають, що морська тварина не має кісток, а завдовжки – трохи більше 50 сантиметрів.
Загадкова морська істота / Фото Mirror
Цікаво, що співробітники Королівського товариства захисту тварин від жорстокого поводження (RSPCA) не змогли її ідентифікувати. Втім, дослідники з Товариства охорони моря припускають, що це може бути вид скатів.
Прессекретар цього товариства вважає, що тварину, яку викинуло на берег – шипучий скат, якому видалили крила.
В Японії на берег моря викинуло невідому кулю: що відомо
- Поліція префектури Сідзуока повідомила, що зранку 21 лютого на узбережжя Енсухама міста Хамамацу викинуло невідомий об'єкт.
- За даними поліції префектури, підозрілий об'єкт виявили на пляжі Енсухама в місті Хамамацу. Об'єкт, схожий на залізну кулю, помітили на березі близько 8:45 ранку.
- Підозрілий об'єкт має діаметр близько 1,5 метра і формою нагадує залізну кулю. Поліція обмежила прилеглу територію та перевіряла пляж на наявність інших підозрілих об'єктів.
- Гігантська металева куля виявилася звичайним буєм. Після рентгенівського знімка поліція підтвердила, що це просто великий сферичний шмат металобрухту, який не містить жодної вибухівки.