Плювок в обличчя Франції і Німеччини, – Кулеба про заяву Лаврова щодо нормандської зустрічі
Джерело:24 канал
Дмитро Кулеба наголосив, що останні заяви Сергія Лаврова підривають процес мирного врегулювання на Донбасі. Вони йдуть врозріз із домовленностями лідерів нормандського формату.
Міністр закордонних справ нагадав на брифінгу, що його російський колега назвав ініціативи України з врегулювання російсько-українського збройного конфлікту "потоком свідомості".
Раніше У Росії прокоментували можливість нормандської зустрічі і переклали відповідальність на Україну
Всі міністри, крім Лаврова, готові до зустрічі
Кулеба зазначив, що Володимир Путін у розмові з президентом Франції та канцлеркою Німеччини пообіцяв їм зустріч міністрів нормандського формату.
За словами дипломата, французький, німецький та український міністри вже готові. Натомість Лавров показує, що він не налаштований на конструктивну розмову.
Тому слова Лаврова – це просто плювок в обличчя Франції та Німеччини,
– сказав Кулеба.
Кулеба зазначив, що домовленість про зустріч на рівні міністрів підготує ґрунт для саміту.
Від Москви немає сигналів
Київ досі не отримав сигналів від Росії про готовність до проведення зустрічі. Тож Кулеба закликав Лаврова не ігнорувати домовленості, а таки сісти за стіл переговорів.
Що цьому передувало
- Міністр закордонних справ Росії напередодні заявив, що нібито хтось з ОП сказав, що Путін готовий до зустрічі із Зеленським, але його оточення не радить йому цього робити. Лавров сказав, що це "потік свідомості", який він не хоче коментувати.
- Раніше Ангела Меркель та Емануель Макрон поговорили з Володимиром Путіним. Домовились про проведення зустрічі глав МЗС країн. У Єлисейському палаці зазначили, що це може бути вже найближчими тижнями.
- Прессекретар Володимира Путіна підтвердив: невдовзі можна очікувати зустріч глав МЗС. Попри це, процес не зрушився.