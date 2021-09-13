Плювок в обличчя не тільки Зеленському, – Жернаков про заблоковану судову реформу Радою суддів
Джерело:24 канал
На засіданні Ради суддів відбувся абсолютно спланований саботаж. Ознаки цього бачили ще кілька років тому.
Попередження, що Рада суддів може заблокувати судову реформу саме в такий спосіб, звучали і зараз. Про це в ефірі 24 каналу сказав голова правління Фундації DEJURE Михайло Жернаков.
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Жернаков: Відповідальність – на Зеленському
За його словами, Рада суддів – це не гравець, який ухвалює рішення. На неї формально поклали обов'язок законом, автором якого є Президент України Володимир Зеленський.
Це плювок в обличчя не тільки президенту, його Офісу, а й всім громадянам України,
– наголосив Жернаков.
Він вважає, що в Офісу Президента, зокрема в Зеленського, є безліч інструментів для того, щоб переконати, домовитись або спонукати Раду суддів виконати вимоги закону.Зауважимо! Після невдалого голосування за Етичну раду спалахнув скандал. Журналістка Наталя Соколенко та представниця групи "Солідарність" Олександра Устінова заблокували засідання суду. Представники Феміди просто втекли з нього.
"Відповідальність – повністю на Зеленському. Насамперед (він повинен – 24 канал) висловити позицію щодо того, що його ж прогресивний закон (який сприймають і в Україні, і за кордоном як успіх) заблокували "ноунейми" із Ради суддів", – сказав голова DEJURE.
Якщо ж позиції не буде як вважає Жернаков, це означатиме, що президента все повністю влаштовує. "Означає, що це була від початку гра, щоб показати, нібито ми маємо якийсь прогрес", – додав він.
Жернаков прокоментував заблоковану Радою суддів реформу: дивіться відео
Судову реформу заблокували: причина
- Рада суддів унеможливила очищення Вищої ради правосуддя.
- Для початку конкурсу до ВРП міжнародники та Рада суддів повинні делегувати по троє своїх представників до Етичної комісії, яка відсіюватиме недоброчесних кандидатів.
- Міжнародні експерти свою частину роботи зробили, а суддівський корпус – ні.
- На засіданні Рада суддів не обрала жодного члена Етичної комісії. На посади претендували щонайменше 4 суддів.