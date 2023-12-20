По Харкову влучили С-300, Херсон атакували дронами і РСЗВ: що відомо про атаку росіян 20 грудня

У ніч проти 20 грудня Росія, як і завжди, атакувала Україну. Є постраждалі та руйнування. 24 Канал зібрав, що відомо на цю мить.

Іще ввечері 19 грудня окупанти запустили безпілотники-камікадзе. Досить довго вони маневрували в межах тільки Одеської області, де були вибухи, та згодом вирушили у смертельну мандрівку до інших областей. Також у деяких регіонах оголошували ракетну небезпеку.

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Росія вдарила по Херсону, 9 постраждалих, зокрема діти

Окупанти зробили це за допомогою дронів. Вони били по місту тричі, завдавши значних руйнувань.

Зруйновані 3 багатоквартирні будинки, освітні та медичний заклади. Пошкоджені 6 автомобілів та складські будівлі, зокрема поштового оператора,

– написав Ігор Клименко, очільник МВС.

Також росіяни били й по області, зокрема по селах Херсонського району. Через це горів приватний будинок і професійно-технічне училище.

Загалом унаслідок атаки по Херсонській громаді 11 постраждалих: в якому вони стані

Увечері мовилося, що внаслідок атаки по Херсону постраждали 9 людей, серед них 4 дитини, наймолодшій всього 2 роки. Начальник Херсонської МВА Роман Мрочко поінформував, що госпіталізували маму з трьома дітьми – в них вибухові травми та контузії. Стан людей – середньої тяжкості.

П'ятьом пораненим допомогли на місці, вони відмовилися від госпіталізації. Це дитина і четверо дорослих.

Зранку 20 грудня Роман Мрочко додав: внаслідок російських ворожих обстрілів Херсонської міської територіальної громади за минулу добу 11 людей зазнали поранень різного ступеня тяжкості, з них 4 дитини. Ураження зафіксовані у Херсоні, Антонівці, Садовому, Придніпровському та Комишанах.

Росіяни били по містуз тимчасово окупованого лівого берега Дніпра. Атакували переважно житлові квартали в Корабельному районі – це центр Херсона. Найбільше постраждав житловий фонд, а "вечір був гучнішим за попередні", написав Мрочко.

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Нічні обстріли Харкова 20 грудня: гатили з С-300

Кореспондентка 24 Каналу Анна Черненко повідомила, що уламки ракети, попередньо, вже вилучили з місць прильотів. Вкотре постраждала Салтівка – це житловий район Харкова і найбільший житловий масив України. Із харківських районів він постраждав найбільше від росіян за весь час війни.

За повідомленням Ігоря Терехова, мера Харкова, під ударом був транспорт, інфраструктурний об'єкт, по якому неодноразово били, були неодноразові влучання. Якщо це той об'єкт, який я припускаю, то по чому там було бити? В мене просто щире нерозуміння, бо він був зруйнований дуже сильно,

– висловилася кореспондентка.

Вона зауважила, що вибухи були близько першої ночі. Тоді мер Харкова повідомив про щонайменше два прильоти біля житлових будинків, цивільних об'єктів.

Зранку Ігор Терехов написав: "Нічні ракетні удари прийшлися по території одного з транспортних депо, де і так від ворожих обстрілів живого місця немає. Це суто цивільний об'єкт".

Наслідки влучання в Харкові по трамвайному депо / Фото Анни Черненко, 24 Канал

Ранком Повітряні сили уточнили, звідки та якими ракетами бив ворог. Це справді були С-300, а під удар потрапили й населені пункти області – зокрема селище Отрадне з двома влучаннями.

Де ще була атака

Також вибухи чули в Кропивницькому – вони пролунали до повітряної тривоги близько четвертої ранку.

У Сумській області окупанти з міномета обстріляли місто Середина-Буда, горів двоповерховий приватний будинок.

Що відомо про дрони вночі 20 грудня

А от на Київщині всі "Шахеди" збили ще на підльоті до міста. Як повідомили у КМВА, це п'ята повітряна атака на Київ у грудні та друга поспіль – дронами. БпЛА заходили до столиці з південного напрямку, з акваторії Чорного моря, пролетівши Одеську, Кіровоградську та Черкаську області.

У Повітряних силах зранку підбили підсумки нічної атаки. Росіяни запускали дрони з мису Чауда та Балаклави.

Усього зафіксовано пуски 19 дронів, 18 з яких знищено силами та засобами Повітряних сил та Сил оборони в межах Одеської, Херсонської, Дніпропетровської, Вінницької, Хмельницької, Київської, Чернігівської та Кіровоградської областей,

– повідомили там.

Відомо, що у Криворізькому районі Дніпропетровської області знищили "Шахед", ще два дрони збили у Хмельницькій області.

Якщо з'являться нові деталі щодо нічної атаки від офіційних осіб, ми доповнимо цю новину.