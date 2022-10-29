Втрати у сотні людей: Жданов розповів, що HIMARS активно знищує росіян на Херсонщині

На правобережжі Дніпра на Херсонщині базуються до 30 тисяч росіян. Завдяки успішним артилерійським ударам ЗСУ суттєво проріджують лави окупантів на цій території.

Про це розповів військовий експерт Олег Жданов у своєму стрімі, повідомляє 24 канал. За словами Жданова, усіх росіян на правому березі Дніпра потрібно десь розміщувати.

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Як українські артилеристи знищують окупантів на Херсонщині

Збройні Сили України дізнаються про місця дислокації російських сил і завдають по них ударів, що призводить до великих втрат серед окупантів.

Саме на Херсонському напрямку втрати ворога сягають кількох сотень людей на добу. Там посилено працює наша артилерія, особливо реактивна. HIMARS завдають ударів на всю глибину досяжності,

– зазначив військовий експерт.

Він додав, що українські артилеристи успішно знищують і переправи противника.

Зокрема, ЗСУ знищили баржеву переправу, яку росіяни навели поряд з Антонівським мостом.

Також українські захисники потопили пором, який переміщав російську військову техніку. За словами Жданова, херсонці повідомляли про потоплені танки ворога у Дніпрі.

Окрім того, був знищений залізничний пором через ріку Інгулець.

Чому важко завдавати ударів по переправах ворога

Однак для ЗСУ дуже важко "впіймати" момент, коли саме російські окупанти переправляються через Дніпро.

З цим у нас великі труднощі. Ми не можемо знищувати переправи вдень, оскільки на поромах їдуть і цивільні, і військові. На додачу ворог використовує малорозмірні катери та баржі для того, щоб перекидати техніку та озброєння,

– зауважив Жданов.

Однак якщо говорити безпосередньо про територію правобережної Херсонщини, то там проблем зі знищенням ворожих об'єктів немає.

Як розповів військовий експерт, на правому березі Дніпра українська розвідка виявляє цілі ворога, які одразу ж знищуються.

Що чекає на мобілізованих росіян на правому березі Дніпра

Попри те, що ЗСУ зменшують кількість угруповання російських військ на правобережжі Херсонщини, росіяни завозять туди нові сили.

Протягом минулої доби окупанти завезли туди 1 тисячу мобілізованих. Нам тепер потрібно 2 – 3 дні, щоб цю тисячу "помножити на 0". Так би мовити, перетворити їх на безповоротні втрати,

– сказав Жданов.

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