По Львівщині гатили з Чорного моря: дві крилаті ракети вдалося збити

Вранці 15 травня вороги обстріляли ракетами Львівщину. Удари завдали з Чорного моря. Дві ракети вдалось збити підрозділам зенітних ракетних військ повітряного командування "Захід".

У Повітряному командуванні "Захід" наголосили, що вороги хотіли поцілити в об'єкт інфраструктури в Львівській області. Ймовірно, що запуск здійснювали з підводних човнів.

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Ракетних ударів по Львівщині було декілька

В Повітряних силах ЗСУ розповіли: ракетних ударів було декілька. Українським підрозділам вдалось збити 2 ракети.

Росіяни поцілили у військовий об'єкт

Трохи деталей про обстріл повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький. Він зазначив, що ракетами цілили у військовий об'єкт в області. Наразі інформації про поранених та жертв немає, проте всю інформацію, зокрема, й щодо масштабу руйнувань, уточнюють.

Обстріл стався близько 4:30 – 5:10 ранку. В цей час тривала повітряна тривога. Сирени пролунали в західних, центральних, північних та південних областях.

Зазначимо, що вибухи чули віддалено і мешканці Львова – їх прозвучало декілька. Сигнал про відбій пролунав вже незабаром – близько 5:20.

Що відомо про попередній ракетний обстріл Львівщини: коротко

Попередній раз ворог вдарив по Львівщині та обласному центру, зокрема, 3 травня.

Над областю ППО зафіксувала одразу 6 ракет. Дві збили, а ще одна поцілила у підстанцію у Закарпатській області.

Решту ракет вдарили по тягових підстанціях.

Через це кілька районів Львова залишились без водопостачання та електроенергії.

З затримкою через обстріл курсували і потяги. Згодом графік руху відновили.

Також 2 медичні заклади у Львові довелось перевести на автономне електропостачання.

За словами мера Андрія Садового, протягом кількох днів львів'янам подавали воду без електроенергії.

Внаслідок ракетного удару постраждали двоє чоловіків – 58 та 24 років. Їх зачепило вибуховою хвилею.

Їх доправили до лікарні, де прооперували. Зараз життю потерпілих нічого не загрожує.

У будинках, що були поруч з місцем удару, повибивало вікна.

Також ворожі війська обстріляли ракетами 3 травня Київ, Одесу, Вінницю та інші міста.

Дивіться у відео: оперативне зведення Генштабу за 15 травня