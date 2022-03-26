По Львову завдали ще одного ракетного удару

Ввечері 26 березня росіяни завдали по Львову ще одного ракетного удару. Внаслідок попереднього нападу на одному із промислових об'єктів спалахнула пожежа.

Російські загарбники 26 березня приблизно о 19:05 завдали вже другого удару по місту за останні кілька годин.

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Росіяни знову атакували Львів

Ще один ракетний удар по Львову,

– написав Садовий.

Мер Львова додав, що інформація про обстріл оновлюватиметься.

У Львові ще з 16:12 діє повітряна тривога. Після першого удару жителів міста та області попросили залишатися в укриттях через загрозу повторного обстрілу росіян.

До слова, вдруге росіяни обстріляли Львів буквально за кілька хвилин до того, як у Варшаві свій виступ щодо ситуації в Україні почав Джо Байден.

Попередня атака на Львів

О 16:51 Андрій Садовий повідомив, що "по Львову прилетіло". Це сталося, коли в місті діяла повітряна тривога. Очільник Львівської ОДА Максим Козицький у телеграмі уточнив, що біля міста пролунали три потужних вибухи зі сторони Кривчиць.

Згодом міський голова заявив, що внаслідок обстрілу виникла пожежа на промисловому об'єкті, де зберігали пальне.

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