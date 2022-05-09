По Одещині завдали ракетний удар чотирма ракетами типу "Онікс" з Криму
Джерело:Оперативне командування "Південь"
Вороги завдали удари по Одеській області 9 травня. 4 ракети запустили з "Бастіону" в окупованому Криму.
Як повідомили в оперативному командуванні "Південь" ракетний комплекс "Бастіон" розташований у тимчасово окупованому Криму. Стріляли надзвуковими ракетами "Онікс", які призначені для надводних цілей.
Раніше В Одеській області повідомляють про вибухи: в регіоні повітряна тривога
Ворог продовжує нищити інфраструктуру
Ворог продовжує нищити об'єкти інфраструктури області та здійснювати психологічний тиск на цивільне населення,
– кажуть у ЗСУ.
Українців та одеситів, зокрема, просять бути дуже обережними. Як тільки лунає сигнал про повітряну небезпеку, потрібно одразу вирушати в укриття. У командуванні "Південь" наголосили: існує велика загроза повторних ракетних ударів. Під атакою знову може опинитись Одещина.
Про вибухи на Одещині повідомили ще вранці
Зазначимо, що в Одеській області вибухи почули ще вранці. Близько 09:00 пролунав сигнал повітряної тривоги, а тоді одразу з'явились повідомлення про можливі "прильоти". Також була ймовірність, що працювала ППО.Важливо! В Одесі через небезпеку встановили тривалу комендантську годину. Термін її дії – з 22:00 8 травня до 05:00 10 травня. На цей час до міста навіть скасували потяги
Про загрозу ракетних ударів попереджали і в ОВА
До надзвичайної обережності одеситів закликав і речник Одеської ОВА Сергій Братчук. Він наголошував, що загроза ракетних ударів особливо в Одеському регіоні – висока.
Яка ситуація на Одещині: останні новини
- Протягом 8 травня вороги атакували Одещину 9 разів. На щастя, 6 ракет вдалось збити силам ППО. Решта пошкодили електричну підстанцію, газогін та житловий будинок.
- Росіяни гатили по Одесі і 7 травня. Внаслідок "прильотів" у місті постраждали 252 квартири. Вікна у більшості з них довелось заклеювати плівкою. У комунальників було багато роботи, адже потрібно було розчистити велику територію від скла та уламків.
- Через ракетний удар в Арцизі зникло світло та припинили водопостачання, були проблеми і з мобільним зв'язком. За кілька днів до того ворог теж обстрілював місто ракетами.
- Цього разу об'єкт, по якому вгатили росіяни, назвали "специфічним". Про жертв та постраждалих не повідомили.
Дивіться у відео: ранкове зведення Генштабу