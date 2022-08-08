По військових об'єктах Вінниччини окупанти гатили з гіперзвукових ракет "Кинджал"

Напередодні росіяни обстріляли військові об'єкти у Вінницькій області. Для цього ворог використав гіперзвукові ракети "Кинджал". Технічні характеристики не дозволяють засобам ППО, які є в Україні, перехоплювати таку зброю.

Про це уточнили в Командуванні Повітряних сил ЗСУ. Раніше експерти припускали, що саме через тип ракет не спрацювала система оповіщення на Вінниччині.

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Носієм ракет цього типу є винищувач МіГ-31

Українські розповіли, що окупанти застосували гіперзвукові ракети повітряного базування Х-47М "Кинджал", носієм якого є винищувач МіГ-31. Також можна використовувати бомбардувальники Ту-22М3 та Ту-160.

Це найновіший тип ракет, які має на озброєнні росія. Після прийняття на озброєння у 2018 році, їх випущено усього декілька десятків,

– пояснили у Повітряних силах.

Бойова частина ракети становить 500 кілограмів, швидкість ракети 3 500 кілометрів на годину. А при заході на ціль по балістичній траєкторії – понад 12 500 кілометрів на годину.

Ракета піднімається на велику висоту

Після пуску літака ракета піднімається на дуже високу висоту – у верхні шари атмосфери. Технічні характеристики не дозволяють українським системам ППО виявляти та знищувати такі ракети.

За час повномасштабної війни росія лише кілька разів "Кинджали" – по особливо важливих для них цілях.

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Раніше атаку "Кинджалами" припускали експерти

Раніше аналітик Національного інституту стратегічних досліджень Микола Бєлєсков зазначив, що, ймовірно, що Вінницьку область атакували саме з авіаційних комплексів "Кинджал".

Бєлєсков наголосив: у гіперзвукових ракет є небезпечна "фішка". Через надвисоку швидкість їх практично неможливо виявити та тим більше збити.

Обстріл Вінниччини 7 серпня: коротко

Ввечері 7 серпня про вибухи на Вінниччині повідомили місцеві жителі.

Вже після вибухів в області увімкнули систему оповіщення. Тривога поширилась масово на інші області України.

Вінницька влада повідомила: ракети потрапили у військові об'єкти в області. Є постраждалі, їхня кількість – невідома.

Ввечері пообіцяли оприлюднити причини того, чому вінничани не чули сирени перед вибухами.

У ЗСУ зауважили, що атака росіян відбулась 7 серпня, коли відзначають професійне свято – День Повітряних сил Збройних Сил України.

Дивіться у відео – деталі ракетного обстрілу Вінниці: