По військових об'єктах Вінниччини окупанти гатили з гіперзвукових ракет "Кинджал"
Джерело:Командування Повітряних Сил ЗСУ
Напередодні росіяни обстріляли військові об'єкти у Вінницькій області. Для цього ворог використав гіперзвукові ракети "Кинджал". Технічні характеристики не дозволяють засобам ППО, які є в Україні, перехоплювати таку зброю.
Про це уточнили в Командуванні Повітряних сил ЗСУ. Раніше експерти припускали, що саме через тип ракет не спрацювала система оповіщення на Вінниччині.
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Носієм ракет цього типу є винищувач МіГ-31
Українські розповіли, що окупанти застосували гіперзвукові ракети повітряного базування Х-47М "Кинджал", носієм якого є винищувач МіГ-31. Також можна використовувати бомбардувальники Ту-22М3 та Ту-160.
Це найновіший тип ракет, які має на озброєнні росія. Після прийняття на озброєння у 2018 році, їх випущено усього декілька десятків,
– пояснили у Повітряних силах.
Бойова частина ракети становить 500 кілограмів, швидкість ракети 3 500 кілометрів на годину. А при заході на ціль по балістичній траєкторії – понад 12 500 кілометрів на годину.
Ракета піднімається на велику висоту
Після пуску літака ракета піднімається на дуже високу висоту – у верхні шари атмосфери. Технічні характеристики не дозволяють українським системам ППО виявляти та знищувати такі ракети.Важливо! За час повномасштабної війни росія лише кілька разів "Кинджали" – по особливо важливих для них цілях.
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Раніше атаку "Кинджалами" припускали експерти
Раніше аналітик Національного інституту стратегічних досліджень Микола Бєлєсков зазначив, що, ймовірно, що Вінницьку область атакували саме з авіаційних комплексів "Кинджал".
Бєлєсков наголосив: у гіперзвукових ракет є небезпечна "фішка". Через надвисоку швидкість їх практично неможливо виявити та тим більше збити.
Обстріл Вінниччини 7 серпня: коротко
- Ввечері 7 серпня про вибухи на Вінниччині повідомили місцеві жителі.
- Вже після вибухів в області увімкнули систему оповіщення. Тривога поширилась масово на інші області України.
- Вінницька влада повідомила: ракети потрапили у військові об'єкти в області. Є постраждалі, їхня кількість – невідома.
- Ввечері пообіцяли оприлюднити причини того, чому вінничани не чули сирени перед вибухами.
- У ЗСУ зауважили, що атака росіян відбулась 7 серпня, коли відзначають професійне свято – День Повітряних сил Збройних Сил України.
Дивіться у відео – деталі ракетного обстрілу Вінниці: